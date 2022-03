Sceglieresti una città murata medievale in Toscana? Che ne dici di un grazioso villaggio alpino? Forse una vacanza nascosta sulla spiaggia o una città imbiancata a calce tra gli uliveti?

È una chiamata difficile, ma il sito web italiano di Skyscanner ha provato a elencare quelle che pensano siano le 20 cittadine più belle d’Italia.

I criteri per la presentazione delle città erano che dovevano essere ben conservate, presentare caratteristiche locali e avere una popolazione inferiore a 35.000 abitanti.

Il tuo paese italiano preferito è nella lista?

1. Avise, Valle d’Aosta

Con ben tre castelli, il piccolo comune di Avise in Valle d’Aosta risale al medioevo quando era la dimora della più antica famiglia nobiliare della regione. Tuttavia, non è stato scelto solo per la sua importanza storica; Avise è anche incredibilmente pittoresco. Il centro è caratterizzato da campanili romanici e minuscole enoteche dove la gente del posto sorseggia il Petit Rouge, il profumato vino rosso prodotto nella zona.

Avvisare. Foto: Enrico Romanzi

2. Canelli, Piemonte

Questo borgo senza tempo, tra le colline delle Langhe Patrimonio dell’UNESCO, è famoso come una delle capitali mondiali del vino. È carino come ti aspetteresti, ma le principali attrazioni qui sono in realtà sotterranee. È qui che Carlo Gancia, conosciuto come il ‘padre dello spumante italiano’, decide di aprire la sua storica cantina, insieme a molti altri vignaioli della zona. Queste cantine costituiscono oggi le cosiddette “cattedrali sotterranee”, una rete di cantine e cunicoli che corrono sotto la città, ritenuti unici al mondo.

3. Noli, Liguria

Insieme a Spotorno a nord e Finale Ligure a sud, Noli è uno dei borghi più belli della Riviera di Ponente. L’antico insediamento, con la sua posizione strategicamente importante, ha ospitato Liguri, Romani e Bizantini. È stata a lungo un’importante città marinara, situata ai margini di un mare turchese e di una spiaggia bianca a forma di mezzaluna. Il Castello Ursino svetta sulla città, conferendole borse di fascino medievale.

Noli, Liguria. Archivio foto.

4. Lenno, Lombardia

Sulla Costa della Tremezzina del Lago di Como, incastonata in un’insenatura così suggestiva da aver preso il nome dalla dea della bellezza, Lenno non è amata solo per i suoi panorami lacustri. Il pittoresco villaggio attrae i buongustai con la sua famosa produzione di olio d’oliva, considerata una delle migliori d’Italia grazie al clima mite tutto l’anno.

Archivio foto.

5. Molveno, Trentino-Alto Adige

Sul Lago di Molveno, in Trentino-Alto Adige, il paese gode di un’incredibile posizione tra le fresche acque del lago e le cime innevate delle Dolomiti. Attira milioni di visitatori ogni anno con il sole o la neve insieme ai suoi spettacolari dintorni naturali, ma il villaggio stesso vanta anche tesori come la Chiesa di San Vigilio e una segheria del XVI secolo, l’Antica Segheria Taialacqua.

Archivio foto.

6. Marostica, Veneto

In provincia di Vicenza, questo paese è noto soprattutto per una partita a scacchi giganti; a settembre prende vita la Scacchiera Gigante del paese in Piazza Castello. Tutto l’anno, però, puoi goderti le famose ciliegie della città, passeggiare sotto i portici e goderti i numerosi negozi e caffè nel cuore antico della città.

Archivio foto.

7. Tricesimo, Friuli-Venezia Giulia

Questo antico paese di origine romana, in provincia di Udine, ha conquistato il suo posto nella lista grazie alla sua posizione in una valle glaciale, e al suo imponente castello, chiese e strade, che attira gli amanti della storia medievale e dell’architettura religiosa. A Natale, il suggestivo presepe del paese è anche il più famoso della regione.

8. Torriana, Emilia-Romagna

Con vista panoramica sul mare, il paese è stato soprannominato il “balcone dell’Emilia-Romagna”. Si dice che Torriana abbia alcuni dei migliori panorami dell’intera regione, situata in un parco naturale protetto. Insieme al vicino paese di Montebello, Torriana è una località turistica meno conosciuta con castelli, ruderi, torri e pinacoteche.

8. San Miniato, Toscana

Nella provincia di Pisa, questa caratteristica cittadina toscana ha tutto ciò che ti aspetteresti: architettura antica, paesaggi ondulati e meraviglie gastronomiche. I graziosi Colli Sanminiatesi sono la fonte del pregiato tartufo bianco della zona; il tartufo più grande del mondo è stato trovato qui nel 1954. Altre meraviglie sono il Duomo di 200 anni, con il suo insolito orologio, e la Torre di Federico II.

10. Campello sul Clitunno, Umbria

Un magico borgo fortificato sospeso nel tempo, Campello sul Clitunno ha attrazioni che vanno dal Tempio del Clitunno, patrimonio dell’UNESCO, alle Fonti del Clitunno, considerate sacre dagli antichi romani. Poi c’è la magica location in riva al lago, un castello ben conservato, e la Chiesa di San Donato con il suo altare ligneo.

11. Ripatransone, Marche

I visitatori troveranno influenze medievali, rinascimentali e barocche schiacciate nel minuscolo centro storico del borgo di Ripatransone, noto per essere sede del vicolo più stretto d’Italia. Le strade lastricate lasciano il posto a una stradina larga appena 43 centimetri, così piccola da non avere nemmeno un nome. La posizione del paese sulla sommità di una piccola collina tra due fiumi aggiunge fascino, così come la sua reputazione di produrre ottimo miele e olio d’oliva.

12. Pizzoferrato, Abruzzo

Sulle colline boscose dell’aspra e rocciosa regione abruzzese, a un’altitudine di circa 1.200 metri, si trova il villaggio di Pizzoferrato. Un cumulo di case sembra ergersi per magia dalla roccia sopra la valle del fiume Sangro, in provincia di Chieti. Il paese di montagna stesso ha vicoli stretti, edifici in pietra tra cui la Chiesa della Madonna del Girone, e un’atmosfera senza tempo.

13. Castel di Tora, Lazio

Pittoresco a dir poco, Castel di Tora è uno di quei borghi nascosti del Lazio circondati da un parco naturale. Famosi punti di riferimento sono il vicino Castello di Antuni e il Lago del Turano che, sebbene artificiale, è uno splendido specchio che riflette il misterioso villaggio, pieno di vicoli, case, archi, scalinate e passaggi.

14. Comune di Ischia, Campania

Non è propriamente una città, ma questa isola verde nel Golfo di Napoli, vicino a Capri, ha fatto comunque il taglio. È famosa per i suoi splendidi paesini collinari, le acque cristalline e la cucina tradizionale. Oltre a graziose spiagge come quella della Baia di San Montano, ha sorgenti termali naturali, il Castello Aragonese e il pittoresco borgo di Sant’Angelo con le sue colorate ville.

15. Sant’Angelo Limosano, Molise

Gli escursionisti e gli amanti della natura vorranno esplorare questo grazioso borgo ei suoi dintorni rurali in provincia di Campobasso. Si dice che sia la casa di papa Celestino V, e per arrivarci si può percorrere la famosa Via Celestiana, la stessa che lo stesso monaco eremita percorse nel lontano 1294 per raggiungere L’Aquila e prendere la nomina papale. Nel borgo, tre livelli di bastioni medievali conducono all’imponente chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo.

16. San Pancrazio Salentino, Puglia

Tra le province di Brindisi, Lecce e Taranto, al centro del ‘tacco’ dello stivale d’Italia, questo paese sorge su un terreno abitato fin dall’antichità. Come puoi vedere dagli uliveti e dai vigneti circostanti, è noto soprattutto per la produzione di vino rosso e olio d’oliva. Tuttavia, un bicchiere di negroamaro non è l’unica attrazione qui; il paese ha chiese e palazzi da esplorare mentre la vicina campagna vanta il Parco Archeologico Li Castelli, un insediamento risalente all’età del ferro.

17. San Fele, Basilicata

Le foto del villaggio dall’alto mostrano notoriamente i tetti delle case che sembrano formare una scacchiera. Ma visto dalle strade, il borgo nascosto di San Fele è altrettanto bello, con tesori artistici e religiosi come la rocca in rovina, la Chiesa dell’Annunciazione e il Palazzo Frascella. Nelle vicinanze troverai cascate e la misteriosa Abbazia di Santa Maria di Pierno.

18. Nicotera, Calabria

Graziose case dai tetti color ocra si aggrappano alla collina in alto sopra spiagge sabbiose e acque limpide, con vista sul Mar Tirreno, le Isole Eolie e lo Stretto di Messina. A Nicotera, tesori storici includono il suo castello e la Cattedrale di Santa Maria. Il pesce fresco viene servito ovunque e il profumo degli agrumi aleggia per le strade in estate.

19. San Vito Lo Capo, Sicilia

Con una spiaggia che rivaleggia con i Caraibi, il villaggio di San Vito Lo Capo non sorprende che sia una delle località estive più famose della Sicilia. La sua lunga spiaggia di sabbia bianca e i colorati tramonti non sono l’unica attrazione; il paese è ricco di tradizione e storia. Visita la Cappella Moresca di Santa Crescenzia, il Faro o la vicina Riserva dello Zingaro.

20. Santa Maria Navarrese, Sardegna

Spiagge di sabbia bianca e polverosa e acque turchesi sono ciò che significano le vacanze nel Mediterraneo e il piccolo villaggio di Santa Maria Navarrese, parte di Baunei, sulla costa sarda è circondato da alcuni dei migliori dell’isola. Oltre a spiagge come l’incredibile Cala Luna, le sue attrazioni includono un porto turistico e una chiesa medievale.