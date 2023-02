scelte-alimentari:-l’impatto-della-nostra-dieta-sulla-salute-del-mare

Dall’impatto diretto della pesca eccessiva a quello dei rifiuti che produciamo, dai materiali che liberiamo negli scarichi e nei lavandini a ciò che laviamo in lavatrice. Ma anche ovviamente gli sversamenti delle industrie che producono tutto quello che acquistiamo quotidianamente: anche se non ci sembra evidente, ogni nostra azione quotidiana mette continuamente a rischio la salute del mare.

Questo vale anche per la nostra dieta. I sistemi alimentari attuali hanno un impatto ambientale molto elevato. Da un recente studio della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) è emerso che oltre un terzo delle emissioni mondiali di gas a effetto serra di origine antropica siano riconducibili all’industria alimentare.

Il cambiamento può e deve partire dalle scelte di ognuno di noi prese in modo consapevole. Col concetto di “dieta sostenibile” si intende una dieta a basso impatto ambientale e socialmente responsabile, che quindi contribuisca alla sicurezza alimentare e alla salute delle generazioni presenti e future. Questo è possibile grazie alla riduzione degli sprechi, ma anche attraverso le scelte dirette del consumatore.

La FAO stessa ha emesso un decalogo della dieta sostenibile nel documento “Sustainable Diets and Biodiversity”, che contiene tutti i suggerimenti per avere una dieta sostenibile, ma anche corretta dal punto di vista alimentare:

Scegliere prodotti a base vegetale

Variare il più possibile l’alimentazione

Consumare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno

Prediligere prodotti stagionali e locali

Limitare il consumo di cibo confezionato

Aumentare l’apporto di cereali integrali e di legumi

Ridurre il consumo di carne e prediligere altre fonti proteiche, come appunto i legumi

Preferire prodotti biologici

Acquistare pesce da rivenditori sostenibili

Il pesce è una preziosa fonte di sostentamento per migliaia di persone, tuttavia la pesca eccessiva sta depauperando le popolazioni di pesce nei nostri mari. Per questo Worldrise Onlus si batte con l’obiettivo di valorizzare le piccole comunità costiere che pescano in modo sostenibile, promuovendo un consumo di pesce responsabile. Inoltre, è stata lanciata la Campagna 30×30 Italia, con l’obiettivo di proteggere il 30% dei nostri mari entro il 2030 attraverso l’istituzione di Aree Marine Protette, preziose oasi in cui sono vietate le attività umane e nelle quali i pesci e gli altri organismi marini possono crescere e riprodursi.

