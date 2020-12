schianto-in-auto-contro-un-muro:-muore-giovane-imprenditore

Un giovane imprenditore è morto nella serata di ieri in un tragico incidente in auto, consumatosi nella periferia di Oliena, in provincia di Nuoro.

Ambulanza (Николай Батаев – AdobeStock)

In un drammatico incidente stradale, avvenuto nella tarda serata di ieri, un giovane imprenditore di 35 anni ha perso la vita. La tragedia si è consumata intorno alle 22:30 nella periferia di Oliena, in provincia di Nuoro. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, la vittima avrebbe perso il controllo della sua auto, per cause ancora da accertare, e si sarebbe schiantato prima contro il guardrail a bordo della carreggiata e successivamente contro un muro. Un impatto che non ha lasciato scampo al 35enne, deceduto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Nuoro, si schianta in auto contro un muro: muore in serata imprenditore di 35 anni

Vigili del fuoco (Domenico- AdobeStock)

Nella tarda serata di ieri, domenica 6 dicembre, un giovane imprenditore è morto a Oliena, comune in provincia di Nuoro, in un tragico incidente stradale. La vittima è Antonio Solinas, 35enne che gestiva un frantoio per la molitura delle olive a Oliena. Stando alla ricostruzione dell’incidente, riportata dalla redazione de L’Unione Sarda, la vittima era alla guida della sua auto, una Seat Ibiza, che per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata prima contro il guardrail e successivamente contro un muro, nei pressi del bivio per Dorgali, nella periferia del paese.

Sul luogo dello schianto, si sono precipitati i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatare il decesso del 35enne, sopraggiunto sul colpo.

Intervenuti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire alle cause dello schianto costato la vita al giovane imprenditore.

Carabinieri (Vincenzo De Bernardo – Adobe Stock)

Sconvolta l’intera comunità del comune in provincia di Nuoro, dove la vittima era molto conosciuta per l’attività che gestiva insieme al padre.

