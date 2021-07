Schumacher, chi è la moglie? Quel curioso retroscena sulla villa in cui vivono

Non avremmo mai pensato che la casa fosse così costosa. I due coniugi, a quanto pare, non si fanno mancare proprio nulla.

Michael Schumacher, ex pilota di Formula 1 (Instagram)

Michael Schumacher è un celebre ex pilota automobilistico, considerato ancora, al momento uno dei migliori. I suoi record nella Formula 1 sono sicuramente stati molto importanti per questo sport. Un vero talento che lo ha portato a essere spesso il primo in svariate competizioni.

Poi, come sappiamo, purtroppo nel 2013 ebbe un grave infortunio su una pista da sci a causa del quale ha dovuto passare del tempo in coma farmacologico.

Comunque sia, il campione si era già ritirato una prima volta nel 2006, anche se, qualche anno dopo, ha gareggiato ancora con la Mercedes. Le dimissioni definitive, invece, sono arrivate nel 2012.

Dopo quel fatidico incidente, però, non si è saputo molto riguardo alle sue condizioni di salute. Sembrano trascorsi così in fretta questi anni che hanno cambiato per sempre la vita di Schumacher. Rischiò addirittura di morire, ma, grazie anche alla bravura dei medici dell’ospedale di Grenoble, si è salvato e ha ricevuto tutte le cure possibili.

Il posto in cui si risiedono è stupendo e costosissimo

Comunque sia, anche sua moglie si è fatta in quattro per supportarlo, facendo assomigliare la casa in una sorta di clinica per dargli ciò che aveva bisogno in quel momento delicato.

Michael con la moglie Corinna (Instagram)

La sua coniuge si chiama Corinna Betsch, non si sa molto di lei, ma nella vita fa la cavallerizza di successo e ha vinto anche un premio importante cioè la medaglia d’oro agli National Reining Horse Association. Dal 1995 è sposata con il pilota, e, a quanto pare, ama molto gli animali dato che è ambasciatrice Peta.

Ma, oltre a tutto questo, la bionda svizzera è proprietaria di una villa bellissima a Maiorca. Un’abitazione da sogno che ha un valore di ben 30 milioni di euro in cui, prima di lei, ci abitava il presidente del Real Madrid.

Così, Corinna ha poi regalato due figli a Michael di nome Gina Maria e Mick. Proprio il ragazzo, inoltre, pare che abbia ereditato la passione che, come ha dichiarato lui stesso, esordirà tra qualche mese a Melbourne nel team Haas. Insomma, una famiglia di talenti che di certo promette bene e ci si augura che possa anche il figlio possa eguagliare i primati del padre.