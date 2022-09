Scialatielli alla Buzzonaglia: Facili e veloci con il tonno fresco o in scatola. Il trucco del fuoco spento per farli ancora più buoni

Gli scialatielli con filetto di tonno rosso, cipolle di Tropea e tartufo, sono un primo piatto elegante e raffinato. Facile da preparare, che sicuramente stupirà i vostri ospiti. Un primo piatto da preparare per una serata particolare, per una cenetta romantica, accompagnato da un ottimo bicchiere di vino. Non impressionatevi è davvero facile e veloce da preparare. Non ci credete? Seguite la ricetta e vi renderete conto. Ho completato il piatto con una grattugiata di tartufo estivo, ma potete anche terminare con un bel trito di prezzemolo. Leggete altre golose RICETTE COL TONNO

Scialatielli alla Buzzonaglia, Ingredienti:

180 gr di Scialatielli

120 gr di filetto di tonno rosso

1 cipolla di tropea

Olio evo

Tartufo estivo

Sale

Procedimento:

Per preparare gli scialatielli con il filetto di tonno rosso, cipolla di Tropea e tartufo nero. Iniziate ad affettare la cipolla, a fettine molto sottili.

In una capiente padella mettete un giro d’olio evo, unite la cipolla e iniziate a cuocere a fiamma bassa, con la padella coperta.

Fate cuocere per circa trenta minuti mescolando di tanto in tanto. Trascorso questo tempo, le cipolle dovrebbero essere ridotte a crema, potete anche frullarle, ma io le preferisco intere.

Tagliate il tonno a cubetti della grandezza che preferite,

ed uniteli alla crema di cipolle. Regolate di sale e cucente per un paio di minuti, poi spegnete e lasciate insaporire per circa quindici minuti.

Cuocete gli scialatielli in abbondante acqua salata, colateli tre minuti prima del termine della cottura direttamente nella padella, spadellate per due minuti a fiamma alta.

Impiattate completando il piatto con il tartufo grattugiato. Variante: al posto del tonno fresco potete usare anche il tonno in scatola o la buzzonaglia di tonno. Sarà ugualmente buono e saporito

