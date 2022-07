“SCIALLA”: è il nuovo singolo di Francesco Giordano

Dall’8 luglio 2022 è disponibile sulle piattaforme digitali in rotazione radiofonica “Scialla” (Pink House Agristudios/Rara Records), il nuovo singolo di Francesco Giordano.

“Scialla” è un brano che invita tutti, giovani e adulti, a farsi scivolare addosso le le parole della gente, a non dare peso alle frustrazioni altrui e a vivere in pace con se stessi. Una sorta di hakuna matata. La vita è un breve flusso di ostacoli, non vale la pena dare importanza a cose futili, ma, piuttosto, è importante darsi degli obiettivi e provare in tutti i modi a raggiungerli.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Scialla nasce nell’estate del 2020. Sentivo il bisogno di produrre un sound particolarmente orecchiabile con un testo che però, allo stesso tempo, faceva riflettere. Desideravo una struttura semplice, di pochi accordi, ma essenziali per far ballare e pensare chiunque l’ascoltasse. Ecco a voi questa mia nuova idea, questa nuova CANZONE, appunto, SCIALLA”

Il videoclip di “Scialla” racconta la vita dell’italiano medio in vacanza. Un impiegato arriva boccheggiando alle ferie estive e si prepara a godersi la tanto sognata giornata di mare. Come spesso accade, le aspettative non reggono, dopo aver superato le colonne d’Ercole per montare l’ombrellone, proprio quando sembra potersi godere un po’ di relax arriva una coppia fortemente stereotipata formata da lei, diva che da ordini, e lui che esegue. Il “fantozziano” impiegato, dopo un’ora di telefonata seccante, si arma di maschera e boccaglio per farsi una bella nuotata dalla quale esce vittorioso e fiero di sé e forse pronto a godersi il tanto meritato relax al sole.

Biografia

Francesco Giordano, 24 anni, nato a Loreto (AN) il 24/04/1998. Cantautore Marchigiano, inizia a studiare canto dall’età di 13 anni. Studia pianoforte e composizione classica / pop per circa 3 anni. Scrive canzoni dall’età di 18 anni dopo aver compiuto la maggior età. Ha partecipato a diversi concorsi sia al livello regionale che nazionale raggiungendo nella maggior parte dei casi un distinto piazzamento in classifica. Tra i vari contest a cui ha partecipato notiamo: Sanremo, tour music fest, Cantamonte, Gazebovoice, Festival dell’adriatico premio Alex baroni, premio PAE cantautori emergenti fantastico festival e Musicultura. Ha collaborato con il pianista Giampaolo Pape Gurioli e il produttore artistico Francesco Sardella per la realizzazione del suo primo album dal titolo “SFUMATURE” costituito da ben 10 brani ognuno con un suo proprio stile. Vincitore assoluto del primo PAE artisti emergenti per cantautori con il brano “il segreto in una nota” uscito lo scorso 18 marzo, dopo “Eterno Presente” e “Abitudine sbagliata”, Francesco Giordano presenta “Scialla”, il nuovo singolo disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica dall’8 luglio 2022.

