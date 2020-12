sciare,-si-ma-quando?

Sono passati solo pochi giorni da quando mezza Italia si è accapigliata sull’apertura o meno degli impianti di risalita, con la gente di montagna che reclamava l’unica vera occasione di reddito delle regioni alpine e dall’altra parte la necessità di stringere i cordoni dei contagi.

Chi ama la neve si è messo in fretta il cuore in pace di fronte all’idea di trascorrere le feste a casa in città ricordando i cenoni in baita dello scorso anno. Ma ora cosa accadrà? L’Epifania tutte le feste porta via e pure i Dpcm? Anche se il prossimo 7 gennaio scadrà la validità dell’ultimo decreto, aprendo in teoria alla possibilità di tornare a sciare, le speranze che questo possa avvenire appaiono piuttosto basse.

TUTTI LO SANNO MA NESSUNO LO DICE



Che le piste non riapriranno subito come auspicato pare essere il segreto di Pulcinella, anche se qualche flebile e legittima speranza sopravvivrà fino alla prossima apparizione del Primo Ministro Conte davanti alle telecamere.

Le ragioni di un ulteriore rimando sono fondamentalmente due. La prima è tragicamente burocratica. Prima che la macchina dello sci si possa mettere in moto, il CTS deve approvare le linee guida sul protocollo di sicurezza proposto dagli impiantisti. Il Comitato Tecnico Scientifico – l’ente a cui il governo ha delegato le decisioni in fatto di gestione del virus e delle misure per contenerlo – si è espresso negativamente lo scorso 24 dicembre su quel documento, già approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. C’è chi pensa che la distanza tra la proposta e la visione del Governo sia minima: si parla di seggiovie con il 100% della capacità a condizione che tutti gli occupanti indossino la mascherina e che non si abbassi la calotta protettiva, mentre funivie e telecabine sarebbero limitate al 50% della capacità. Si parla di incentivare ulteriormente l’acquisto online degli skipass e di gestire meglio, con distanziamenti più efficaci, gli ingressi ai tornelli. Si parla soprattutto di contingentamento, cioè del numero chiuso sulle piste in funzione dei chilometri sciabili, della capacità degli impianti e del tasso di contagio nella zona. Comunque sia, pare difficile che tutto l’iter possa concludersi entro l’Epifania e una riapertura prevista per lunedì 25 gennaio sembra più realistica.

Esiste anche una questione di opportunità e gli impiantisti sono concordi nel dire che sarebbe più sicuro tornare a sciare quando i numeri dell’epidemia saranno sotto controllo. Se oggi uno sciatore avesse un incidente sulle piste, non troverebbe un posto letto nell’ospedale più vicino e il solo ingresso nel Pronto Soccorso lo metterebbe “a rischio”: nella discesa libera maschile di Coppa del Mondo a Bormio, il potenziale infortunato sarebbe stato trasferito all’Ospedale di Sondrio, a oltre 70 km di distanza, anzichè in altri centri più prossimi.

Se fosse quindi il 25 gennaio la data di apertura degli impianti in Italia, le occasioni per sciare e godersi la neve e la montagna non mancherebbero. Ci rimarranno, nella migliore delle ipotesi, il weekend di Carnevale a metà febbraio, le settimane bianche a marzo e una Pasqua non altissima che cade la prima domenica di Aprile, data in cui sarà ancora possibile sciare quasi ovunque anche in virtù delle abbondanti nevicate che l’inverno beffardamente ci sta concedendo.