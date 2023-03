sciatrice-travolta-al-corno-nei-guai-’pirata-delle-nevi’

Ha investito una sciatrice sulla pista Tomba1 del comprensorio del Corno alle Scale. E invece di fermarsi a prestare soccorso, lo sciatore quarantenne, originario del Veronese, si è allontanato, cercando di lasciare, più in fretta che poteva, le piste e il territorio di Lizzano. L’uomo è stato fermato mentre cercava di scappare in macchina, quando era già arrivato nella località di Madonna dell’Acero, dai carabinieri della compagnia di Vergato, che lo hanno denunciato per fuga a seguito di sinistro, omissione di soccorso e che hanno accertato fosse anche sprovvisto della necessaria assicurazione per frequentare il comprensorio sciistico.

È successo sabato nel primo pomeriggio, intorno alle 14. L’allarme è scattato quando lo sciatore, dopo aver investito una cinquantasettenne che stava percorrendo la stessa pista Campetti, è stato visto dai testimoni allontanarsi. Come consuetudine nel weekend, quando l’impianto del Corno è più frequentato, sulle piste erano in servizio anche i carabinieri sciatori del comando provinciale, che sono subito intervenuti per soccorrere la signora e cercare l’investitore. La donna, che nell’impatto aveva riportato diverse fratture, è stata trasportata all’ospedale Maggiore con l’elisoccorso, che l’ha prelevata direttamente al Corno. Ricoverata in codice di media gravità, la cinquantasettenne è stata dimessa negli scorsi giorni.

Intanto i militari dell’Arma si erano già messi al lavoro per individuare il fuggitivo: dopo aver visionato le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza del Corno e aver ascoltato i testimoni presenti al momento dell’incidente, hanno individuato il numero di targa dell’auto su cui si era allontanato il quarantenne veneto. La targa è stata diramata alle pattuglie in servizio di controllo del territorio, che hanno bloccato, poco dopo, l’uomo a Madonna dell’Acero. Al termine degli accertamenti, l’uomo, che è apparso anche poco collaborativo, è stato denunciato.

Nicoletta Tempera

