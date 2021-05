Scienziata María Moros: “Metteremo nanoparticelle nelle cellule e saranno attivate con un magnete”

Leggimi l’articolo

La ricercatrice María Moros ha ottenuto 1,8 milioni attraverso alcune delle sovvenzioni offerte ogni anno dal Consiglio europeo della ricerca (CER) nella categoria ” borse di partenza “. Il progetto SIROCCO è una ricerca scientifica di base che si concentrerà sulla creazione di una tecnica che consenta alle cellule di un tessuto o di un organo di rigenerarsi . “Attualmente esistono già trattamenti a livello sperimentale, ma interessano tutto il corpo e possono provocare effetti collaterali in organi indesiderati. Il nostro obiettivo è fare in modo che questa rigenerazione venga applicata in uno spazio e in un periodo di tempo specifici.“, ha dettagliato questo scienziato CSIC che lavora presso l’Institute of Materials Science of Aragon (ICMA).

Attraverso nanoparticelle e magneti. Questi sono gli strumenti con cui María Moros e il suo gruppo di ricerca – dovrebbe assumere sei ricercatori per realizzarlo – mirano ad aiutare gli organi del corpo a rigenerarsi. “Quando facciamo una ferita o un organo è malato, si attivano i meccanismi per la sua guarigione. Con l’età questo processo è più complicato e, inoltre, ci sono organi che attualmente non possono rigenerarsi, come il cuore”, ha spiegato in una ruota comunicato stampa in cui ha presentato il suo progetto SIROCCO, che ha un finanziamento di 1,8 milioni di euro per cinque anni.

Durante la sua permanenza a Napoli, attraverso una borsa di studio Marie Currie, lavorava con animali invertebrati, che sezionati, si rigenerano nuovamente; un’abilità che i vertebrati “hanno perso”. Al momento si stanno già effettuando trattamenti sperimentali , in biologia molecolare e con virus attenuati, con i quali è stato possibile curare il morbo di Crohn nei topi. “Ma questa rigenerazione colpisce l’intero corpo e può causare effetti collaterali come la comparsa del cancro in un altro organo. Pertanto, il nostro obiettivo è applicare una nuova tecnica in un posto , in modo selettivo e temporaneo”, ha spiegato.

Come farai? Le cellule hanno la capacità di sentire la tensione . “Sono in grado di sapere che c’è una ferita nel corpo perché hanno una tensione maggiore quando sono vicini. Questo indica che devono separarsi per rigenerarla”, ha spiegato. L’intenzione è quella di provocare quella tensione affinché le cellule si separino e rigenerino un tessuto o un organo: “Metteremo nanoparticelle esterne nelle cellule e saranno attivate con un magnete” . In questo modo, funzionerà solo in quelle cellule che hanno nanoparticelle e che, inoltre, sono state attivate con quel magnete.

“È un progetto scientifico di base che porteremo a termine in un laboratorio”, ha sottolineato. Lo faranno presso le strutture dell’Università di Saragozza con un nuovo microscopio molto sensibile, che sarà acquisito nell’ambito della ricerca. Il suo contratto con questo aiuto inizierà il 1 ° maggio ei primi passi si concentreranno sul controllo della risposta delle cellule allo stimolo delle nanoparticelle (precedentemente ancorate nella membrana cellulare) e del magnete. Successivamente effettueranno studi con cellule staminali, modelli di pelle, ferite …

Durante questi primi cinque anni per i quali ha un finanziamento, implementerà e perfezionerà questa tecnica, che potrà poi essere applicata in molti altri aspetti: tumori, malattie dell’intestino, del cuore, dei polmoni … Questo progetto prevede l’assunzione di sei persone . Un gruppo interdisciplinare (biologi, fisici, chimici …) in cui spera di incorporare sia i giovani che stanno per svolgere la loro tesi di dottorato sia i ricercatori con più anni di esperienza.