scienziato-della-nasa-arrestato-mentre-manifestava-per-il-clima

“Sono stato arrestato mercoledì scorso mentre facevo un atto di disobbedienza civile in un disperato tentativo di difendere i miei figli e proteggere il pianeta che amo”.

Lo ha raccontato Peter Kalmus, lo scienziato climatico della Nasa e leader di Scientists Rebellion, alla conferenza della coalizione A22 che riunisce cittadini di Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti e movimenti come Extinction rebellion.

Il 6 aprile Kalmus si è incatenato insieme ad altri tre colleghi di fronte alla sede della JP Morgan Chase Bank di Los Angeles. La loro protesta era una delle dodici organizzate dal gruppo Scientist Rebellion, network di scienziati che ha deciso di coordinarsi per partecipare ad azioni di disobbedienza civile, in tutto il mondo, per chiedere di fermare l’uso di combustibili fossili, con manifestazioni che si sono tenute davanti alle sedi di multinazionali e gruppi finanziari che non cambiano le loro politiche aziendali e contribuiscono così alla crescita delle emissioni.

“Il nostro compito come Scientists Rebellion e altri gruppi che premono per la disobbedienza civile di massa è svegliare il mondo di fronte alla vera emergenza in cui siamo”, ha dichiarato Kalmus.

Le manifestazioni sono arrivate anche in Italia: a Marghera sei scienziati si sono incatenati ai cancelli della raffineria Eni, mentre altri attivisti attaccavano poster. A Roma quattro attivisti con i camici bianchi si sono incatenati ai cancelli di accesso dell’Università La Sapienza per chiedere che il mondo accademico e le università prendano posizione di fronte all’avanzare dell’emergenza climatica.

Proteste, scioperi della fame, blocchi delle strade e dei binari del treno, hanno causato decine di arresti negli ultimi mesi, si legge in una nota diffusa da Ultima generazione, che partecipa alla conferenza e afferma: “Le persone coinvolte non hanno alcuna intenzione di fermarsi e nei prossimi giorni sono previste altre azioni”.

Michele Giuli, tra i promotori della campagna in Italia, ha detto:

“La disobbedienza civile è il modo per ripristinare il concetto di comunità, di responsabilità condivisa e di amore per ciò che conta di più. Per la prima volta nella storia, questo sta emergendo come un progetto collettivo nelle democrazie occidentali”.

L’americano Peter Kalmus ha però finito per essere il volto di questi scienziati, sia perché lavora per un ente prestigioso come la Nasa, sia perché: “Sono stato arrestato mentre facevo un atto di disobbedienza civile in un disperato tentativo di difendere i miei figli e proteggere il Pianeta che amo”, ha dichiarato.

In un’intervista al sito Fast Company, ha spiegato che preferisce concentrare i suoi sforzi partendo dal basso, visto che creare un movimento culturale che coinvolgesse anche le istituzioni non ha funzionato: “Ci ho pensato per anni e ho cercato di impegnarmi per un cambiamento culturale, ma ora non riesco a trovare altre soluzioni. Le petizioni non hanno funzionato, chiamare i miei rappresentanti politici non ha funzionato. Anche le marce, secondo me, non hanno funzionato. Penso che invece potrebbe funzionare mobilitare le persone all’interno del proprio posto di lavoro. Convincere la propria azienda a fare cambiamenti e dichiarazioni reali che non siano greenwashing potrebbe avere un certo impatto. Ma quel che potrebbe avere delle conseguenze notevoli è impegnarsi nella disobbedienza climatica, correre dei rischi e andare al di fuori delle norme sociali”.

L’articolo Scienziato della Nasa arrestato mentre manifestava per il clima proviene da The Map Report.