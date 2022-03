sciopero-per-il-clima:-riecco-i-fridays-for-future-nelle-piazze-italiane

Da Milano a Bari, i Fridays for Future sono scesi oggi in strada per quello che è il primo sciopero per il clima del 2022. Nel mirino del corteo milanese soprattutto le scelte del nostro governo in materia di politica energetica e di sudditanza dal gas russo. I ragazzi – circa 5000 secondo gli organizzatori – chiedono maggiori certezze sul clima e sulle strategie per mettere fine alla guerra in Ucraina.

Hanno espresso invece esplicito dissenso nei confronti del Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani (“il piano del ministro è passare dal gas al carbone per sopperire al gas russo che costituisce il 40 per cento dei nostri approvvigionamenti”), i Fridays for Future di Napoli, con un corteo aperto da un grande striscione che recitava “Non vi stiamo chiedendo il futuro. Stiamo venendo a riprendercelo”. Fra le altre richieste “gridate” con cartelli e striscioni: “Future No Profit”, “Governi, guerre e indifferenza, avrete resistenza” e “Basta bugie di Stato”.

Anche a Napoli i ragazzi invocano azioni per fermare sia il cambiamento climatico che la nuova corsa agli armamenti e chiedono ai leader della Terra “di investire più fondi per avviare davvero la transizione ecologica e di stanziare meno fondi per la guerra”. “Ci ribelliamo – spiegano all’Ansa i manifestanti – a un sistema che allarga la forbice tra ricchi e poveri e faremo nomi e cognomi di chi compie crimini di guerra, crimini contro l’umanità. Lo diciamo da tre anni che bisogna cambiare paradigma e stravolgere il sistema e che la crisi va risolta con gli stessi soldi di chi ci ha portato in questa crisi”.

Mobilitazione anche a Firenze, che ha visto i ragazzi dei Fridays for Future affiancati dai lavoratori della multinazionale Gkn. Anch’essi chiedono un cambio di marcia nella tutela dell’ambiente, esponendo al contempo bandiere della pace e striscioni contro la guerra in Ucraina.

Sono invece oltre duemila le persone sono partite in corteo da piazza XVIII dicembre a Torino. “È il primo sciopero per il clima del 2022 e cade in un momento molto particolare per l’Europa, nel mezzo di questo conflitto – spiega all’Ansa Luca Sardo il responsabile torinese del movimento ambientalista -. L’Europa ogni giorno finanzia con 800 milioni di euro il governo russo, Putin, per attaccare l’Ucraina e non riesce a slegarsi da questa dipendenza dai combustibili fossili. È questo che noi chiediamo oggi: di slegarsi dai combustibili che finanziano le guerre e devastano il nostro pianeta”. Tra i manifestanti di Torino anche l’ex sindaca Chiara Appendino che ha dichiarato: “Sostenevo questi ragazzi da sindaca e oggi sono qui da privata cittadina: sono contenta di vedere finalmente una piazza di ragazze e ragazzi che reclamano attenzione per l’ambiente”.

Lo sciopero ha trovato adesioni anche a Bari con centinaia di ragazzi che hanno sfilato per le vie del centro al grido di “giustizia climatica” e davanti al grande striscione con i colori della bandiera ucraina e la scritta “Fermiamo la guerra dei combustibili fossili”. “Abbiamo usato l’hashtag ‘connect dots’, unisci i puntini, perché riteniamo che le diverse crisi e lotte siano legate – ha spiegato Marco Modugno, referente di Fridays For Future Bari – . La crisi climatica non è sconnessa dalle altre crisi. Quella bellica messa in atto da Putin è anzi strettamente collegata alla inazione che ci ha portato a una dipendenza assurda dai combustibili fossili, dal gas e soprattutto dal gas russo. Investire nella transizione ecologica, cosa che bisognava fare già decenni fa e che diventa sempre più urgente, non porta soltanto a una vitale transizione che possa ridurre gli effetti catastrofici della crisi climatica, ma porta anche un rafforzamento delle democrazie, della giustizia sociale”.

L’articolo Sciopero per il clima: riecco i Fridays for Future nelle piazze italiane proviene da The Map Report.