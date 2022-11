sciurilli-fritti-e-mbuttunati:-il-segreto-per-farli-venire-morbidi-e-leggeri.-ecco-cosa-aggiungere-all’impasto

I sciurilli, così chiamati dai napoletani, sono i fiori di zucca che vengono utilizzati dalla cucina partenopea come antipasto, facile e veloce da preparare o come tipico pasto dello street food tra i vicoli e i quartieri di Napoli. Attenzione però: devono essere rigorosamente fritti! Inoltre, la loro caratteristica è quella di essere ‘mbuttunati’ ovvero ripieni, precisamente di ricotta, provola, sale e pepe.

Grazie alla loro facilità e la semplicità degli ingredienti, potrete anche prepararli all’improvviso, ogni qual volta ne avrete voglia. Il segreto per renderli ancora più buoni è farli essere morbidi all’interno e un po’ croccanti all’esterno. La ricetta che vi lascio è per circa 4 persone ma potrete raddoppiarne o triplicarne la dose in base al numero di persone.

Sciurilli fritti e mbuttunati, Ingredienti

8 Fiori di Zucca

120 g di Farina

120 ml di Acqua

40 g di Provola

100 g di Ricotta fresca

5 g di Lievito di Birra

Olio per friggere

Sale

Al via con la preparazione dei nostri sciurilli!

In primis bisognare preparare la cosiddetta pastella. Quindi, prendete una ciotola capiente e all’interno mettete la farina, un pizzico di sale, e il lievito di birra precedentemente sciolto in acqua tiepida. Mescolate per bene tutto sino ad ottenere una pastella omogenea che poi deve riposare per circa 20 minuti affinché possa lievitare. Nel mentre, passate all’imbottitura. In un’altra ciotola versata la ricotta, il pepe, sale e la provola tagliata a pezzettini piccoli e poi mescolate.

Dopodiché lavate per bene e delicatamente i sciurilli e cominciate a riempirli con l’impasto precedente di ricotta e provola. Quando la pastella sarà ben lievitata, prendete i fiori di zucca e immergeteli all’interno. In una padella antiaderente, mettete abbondante olio per friggere e riscaldatelo ad alta temperatura. Quindi, immergete uno dopo l’altro i sciurilli nell’olio bollente.

Quando i sciurilli ripieni saranno dorati e fritti, toglieteli dall'olio di frittura con un mestolo forato, scolateli e poi fate assorbire l'olio in eccesso con dei tovaglioli. Serviteli caldi e vi leccherete i baffi!

Vito Califano