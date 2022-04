sconti-oltre-il-50%-per-i-docenti-che-viaggiano-in-treno:-ecco-come-averli-subito

Sconti sui biglietti del treno per gli insegnanti: ecco come ottenere le agevolazioni. Viaggia da/per o in Italia con Save a Train sui più confortevoli treni d’Europa. Scegli la tratta in una rete di oltre 7000treni al giorno che connettono più di 200 città in giro per l’Italia e con connessioni verso la Germania, la Francia e la Svizzera! Viaggia in maniera confortevole e rilassata in treno esplorando l’Italia, usufruendo di Wi-Fi, aria condizionata, bagni e ristorazione a bordo del treno.

Come funziona?

È molto semplice : dopo aver ricevuto il codice promozionale, registrati su saveatrain.com ed utilizzalo subito prima di effettuare il pagamento. Lo sconto non è valido per biglietti del treno che costano meno di 20 euro.

COME FUNZIONA LA CARTA ITIC

La tessera internazionale per insegnanti/professori a tempo pieno

L’ ITIC é valida 12 mesi dal momento dell’emissione

L’ITIC riporta tutti i tuoi dati ed é riconosciuta dall’ UNESCO come carta di mobilitá per insegnanti/professori

Costa 13 euro

Le seguenti persone sono autorizzate ad acquistare l’ITIC:

Tutti gli insegnanti/professori che lavorano a tempo pieno per un istituto riconosciuto. Come tempo pieno si intende un minimo di 18 ore alla settimana per una durata minima di sei mesi.

Come prova per l’autorizzazione sono validi:

Documenti scritti con la data dell’istituto (su carta intestata), che inoltre portano un timbro valido e confermano lo stato dell’ insegnante/professore a tempo pieno.

Traduzioni certificate dei documenti sopra nominati.

Cosa ti serve per richiederla:

Una foto attuale a colori in formato tessera

Un certificato che conferma l’impiego come insegnante/professore a tempo pieno con la data attuale

Un documento d’identità

QUI TUTTI I DETTAGLI

