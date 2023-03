scontro-tra-auto-a-scandiano,-ferita-anche-una-bambina

Scandiano (Reggio Emilia), 6 marzo 2023 – Quattro persone sono rimaste ferite – tra le quali anche una bambina – nello scontro tra due auto avvenuto in serata in località Bosco di Scandiano. Si è trattato dello schianto fra una Peugeot, con a bordo una famiglia composta da marito, moglie e la giovanissima figlia, e una Golf condotta da un uomo. Sul posto sono arrivate la ambulanze della Croce rossa e il personale sanitario per poter prestare le prime cure alle persone rimaste ferite. Tutti sono stati trasportati in ospedale per poter valutare l’entità dei traumi riportati nello scontro, ma nessuno di loro sembra essere in pericolo di vita. Evidenti i disagi al traffico nel tratto di strada interessato dall’incidente, con la viabilità interrotta durante i soccorsi e nella fase degli accertamenti, svolti dai carabinieri di Scandiano e del nucleo radiomobile di Reggio. Sempre ieri un altro incidente si era verificato nella Bassa, a Novellara, mentre alcune ore prima i soccorsi erano intervenuti per uno scontro tra auto a Cadelbosco Sopra, senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.

