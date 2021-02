Scoop a luci rosse su Gemma Galgani, Beccati in cose spinte sul divanetto, “Ecco dove aveva la testa, proprio tra le gambe” . Fan sotto choc

Ieri si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e non sono mancati colpi di scena. Riccardo e Roberta hanno infatti deciso di lasciare insieme il programma perchè si dicono innamorati l’uno dell’altro e vogliono vivere la loro storia d’amore al di fuori dello studio. La scelta avviene tra petali di rose e lacrime, tanto che si commuove anche Maria de Filippi. Per leggere tutto sulla scelta CLICCA QUI. La registrazione prosegue con la sfilata degli uomini dal tema “L’amore come in un film“. Tina non è presente per la gioia di Gemma.

Sfilano prima Giacomo e Massimiliano, i due nuovi tronisti di Uomini e Donne. Il primo si vergogna e sulla passerella fa vedere dei fogli che legge Maria De Filippi e che in sostanza dicono lui è timido e non è uno da sfilate quindi augura buona sfilata a tutti. Massimiliano è molto emozionato ed è uscito e rientrato due volte facendo un piccolo discorso sull’amore. Poi si susseguono Riccardo, Gerò, Armando, Biagio, Maurizio G, Alessandro, Maurizio il Poeta, Luca, Roberto e Claudio. Vince Luca. Gli ultimi a pari merito i due Maurizio a cui Gemma ha dato voti molto bassi.

Avviene una discussione durante sfilata di Maurizio G., Maria gli dà 10 e Gianni l’attacca perchè allora ad Alessandro dovrebbe dare di più visto che escono insieme e alla fine lei dà 10 pure a lui. A questo punto la conduttrice decide di lasciare un attimo da parte la sfilata e cambiare argomento e fa vedere un RWM di un dopo puntata dove Maria e Maurizio discutevano. Gianni continua a criticarli perchè li vede falsi e bugiardi, dovevano chiudere dopo l’hotel e invece hanno deciso di farlo in puntata per aggiungersi visibilità all’interno di Uomini e Donne. Nella discussione si intromette anche Gemma e Maurizio la appella come ‘rancorosa‘ perchè non ha ottenuto da lui quello che voleva ovvero andare oltre, qui Gianni la difende.

Oltre Gianni la difende anche Cataldo, un nuovo corteggiatore arrivato a Uomini e Donne proprio per corteggiare la dama torinese. Scendono due nuove ragazze a corteggiare Gerò ma lui tiene solo Lara. Gemma si siede al centro dello studio con Cataldo. Lei lo ha invitato a casa sua a mangiare e poi si sono messi sul divano, lui è stato molto “spinto” in quanto più volte si è avvicinato, si è appoggiato con la testa sulle sue gambe e lei più volte lo ha respinto, poi lei dice che lui le stringeva la mano troppo forte, infine ha insistito per dormire da lei anche sul divano ma lei ha sempre rifiutato.

Durante la puntata di Uomini e Donne Cataldo dice che l’ha voluta mettere alla prova per vedere la sua serietà perchè non gli piace la donna che al primo appuntamento si concede. A Gemma questi giochini non piacciono, ma Gianni la attacca perchè secondo lui è semplicemente che a lei non piace e dovrebbe dirlo chiaramente. Maria chiede alla torinese se stasera si vedranno, lui risponde che ha il treno ma se lei vuole può rimandarlo per stare insieme, Gemma però risponde che non ha l’umore giusto per farlo. E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

