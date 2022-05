scoop-a-striscia-la-notizia:-bianca-berlinguer-fatta-fuori-per-colpa-del-famoso-collega,-ecco-cosa-succede-in-rai,-fan-distrutti

Stando alle indiscrezioni, il programma condotto da bianca Berlinguer rischia di chiudere. Le voci sembrano essere sempre più fondate e anche Striscia la notizia decide di vederci chiaro. Scopriamo le motivazioni.



Cartabianca, dal 2016, é uno dei talk show più seguiti della tv. I temi sono i più disparati: cronaca, economia, politica e ambiente. Al timone vi è Bianca Berlinguer, fin dal principio. Ricordiamo che la Berlinguer è stata anche direttrice del tg3 dal 2009 al 2016, ed è una delle giornaliste italiane di maggiore spicco. Nonostante il curriculum brillante, pare che la conduttrice si trovi alle strette e i rumors rispetto al suo abbandono del programma si fanno sempre più insistenti.

Striscia la notizia, storico programma satirico di Antonio Ricci in onda nel pre-serata di canale 5, ha deciso di indagare sul futuro di Cartabianca. Secondo il servizio di Striscia, il motivo risiederebbe nel calo degli ascolti e nell’eccesso di litigare durante il talk show. I rumors più accesi sostengono che in realtà sia un modo per evitare la concorrenza ad altre reti.

La rete in questione ed in particolare, sembrerebbe essere La7 con il programma Di martedì. Si tratta di un talk in onda dal 2014, che vanta di 4 stagioni, al cui vertice c’è Giovanni Floris. Anche in questo caso i temi piú rilevanti riguardano la politica e l’economia e la messa in onda avviene nella fascia oraria della prima serata. È ormai ben noto che Bianca Berlinguer non abbia grandi simpatie per il conduttore di La7 e che quindi non scorra buon sangue tra loro.

La rete in questione ed in particolare, sembrerebbe essere La7 con il programma Dimartedì. Si tratta di un talk in onda dal 2014, che vanta di 4 stagioni, al cui vertice c’è Giovanni Floris. Anche in questo caso i temi piú rilevanti riguardano la politica e l’economia e la messa in onda avviene nella fascia oraria della prima serata. È ormai ben noto che Bianca Berlinguer non abbia grandi simpatie per il conduttore di La7 e che quindi non scorra buon sangue tra loro.

A quanto pare, stando a quanto riportato dal servizio di Striscia la notizia, se da un lato la Rai vuole tagliare Cartabianca, dall’altro vuole aggiungere. Pare che sia stato pianificato un programma di Carofiglio, scrittore ed ex politico italiano dell’area del PD. Probabilmente questo programma costerà alla Rai 200.000 euro per una sola stagione televisiva di 10 mesi. Non è ancora chiaro quindi il futuro di Cartabianca e se effettivamente sarà sostituito. Striscia la notizia ha peró intenzione di andare fino in fondo e capire le motivazioni piú profonde alla base di questo cambio di rotta.

Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Scoop a Striscia la notizia: Bianca Berlinguer fatta fuori per colpa del famoso collega, Ecco cosa succede in Rai, Fan distrutti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.