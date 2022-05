scoop-ambra-angiolini,-di-nuovo-amore-con-francesco-renga:-“come-l’ha-riconquistata”.-fan-in-delirio,-ecco-la-foto

Pochigiorni fa, precisamente nel giorno della festa della mamma, Ambra Angiolini ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ha già fatto il giro del web facendo impazzire i Fan. E’ ritratto anche l’ex compagno, Francesco Renga. Scopriamo di cosa si tratta. L’8 maggio è un giorno speciale per la maggior parte delle persone, piccoli e grandi.

Lo è stato anche per Ambra Angiolini che, in onore anche della sua festa, ha pubblicato una tenera foto su Instagram facendo impazzire i fan. Ambra, oltre ad essere attrice, conduttrice e cantante, è anche un’amorevole mamma. Dalla lunga storia d’amore col cantante Francesco Renga durata ben 9 anni, sono nati Jolanda, nel 2004, e Leonardo, nel 2006. Lo scatto postato ritrae proprio loro quattro e i fan sperano in un ritorno di fiamma.

Ambra Angiolini e Francesco Renga si sono lasciati dopo tantissimi anni ma il bene tra loro non è mai venuto meno. Dopo la fine del loro amore, nel 2017, l’attrice ha iniziato una nuova storia storia con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. I due, sono stati per molto tempo al centro gossip e, verso la fine del 2021, Ambra ha dichiarato di essersi lasciata anche col nuovo compagno, molto probabilmente per un suo tradimento.

Da quel momento Ambra Angiolini ha smesso di parlare della sua vita privata ma mai del suo lavoro. Ultimamente la vediamo davvero dappertutto e sta riscuotendo davvero un gran successo. Come attrice è nel cast della serie ‘Le fate ignoranti‘ di Ferzan Ozpetek dove ha dato nuovamente prova della sue enormi doti dietro ai ciak. Come cantante, invece, e non solo, pochi giorni fa è stata ufficializzato il suo ingresso nella giuria di Xfactor 2022. Ciò l’ha resa davvero felicissima ed incredula.

Insomma, Ambra Angiolini è davvero una persona poliedrica, con mille doti ma prima di tutto è una mamma innamorata dei suoi figli. Lo scatto che ha pubblicato ne è la prova. “In un giorno come questo penso che non ci sia nulla di più poetico che aprire la scatola delle definizioni, sfidarle, non mentire a noi stessi pur di rientrare in un unico schema.

Mamme… in mille e più declinazioni, per dare tutto l’amore che ogni vita si merita. A prescindere da chi la porta in grembo. Auguri a tutte e tutti”. Queste sono state le sue parole sotto ad un collage raffigurante i suoi due figli quando erano piccoli nella parte superiore e lei e Renga nella parte inferiore. Tutti con un gran sorriso. Nessun ritorno di fiamma tra i due ma sicuramente Ambra continua a dare prova dell’affetto che provano l’uno per l’altra. Perché si sa, l’amore può finire ma il bene resta. Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Scoop Ambra Angiolini, di nuovo amore con Francesco Renga: “Come l’ha riconquistata”. Fan in delirio, ecco la foto proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.