scoop-ambra-angiolini,-spunta-l’altra-donna-di-max-allegri.-“un’amica,-non-me-l’aspettavo”-fan-choccati:-“identica-a-lei”

La rottura tra Ambra Angiolini e Max Allegri è finita su tutti i giornali di gossip e in moltissimi sono curiosi di conoscerne i dettagli. Quel che sappiamo è che il tecnico della Juventus è sempre stato un libertino. Ma anche che l’unica a non essere a conoscenza di questa sua tendenza era proprio la sua compagna. Sarebbe stata proprio lei a trovare le prove dei tradimenti che a quanto pare si sono perpetuati nel corso della loro relazione. La donna ha quindi deciso di mettere immediatamente fine alla storia d’amore, trovando dall’altro lato una accondiscendenza che non le ha fatto sperare nulla di buono.

Sembra che Max Allegri non aspettasse altro. A quanto pare, c’è una donna in particolare che gli avrebbe fatto perdere la testa. A lanciare lo scoop è il settimanale Oggi che ha cercato di trovare la donna che ha scatenato la rottura definitiva. Lei è una conoscenza di vecchia data, una cara amica di Max Allegri che lavora in un golf club di Milano, in particolare nel settore della comunicazione.

Una persona che conosceva anche Ambra e che è anche uscita qualche volta con la coppia. Insomma una insospettabile che a quanto dicono le fonti assomiglierebbe proprio ad Ambra e infatti sarebbe molto bella. Per lei il tecnico avrebbe fatto follie al punto da mettere da parte la discrezione e lasciarsi scoprire da Ambra Angiolini. Che si è trovata davanti una storia di bugie e tradimenti di lunga data.

Ambra Angiolini ha messo subito uno stop alla sua relazione, senza voltarsi indietro. Ma non ha nascosto il suo cuore spezzato, al punto di meritare un tapiro da Striscia la Notizia. Il telegiornale satirico di Antonio Ricci è stato accusato da molti Vip e non solo di aver consegnato il premio alla persona sbagliata. Tutti pensavano che l’unico meritevole di tapiro fosse proprio Max Allegri, autore dei tradimenti e quindi della brutta figura davanti all’Italia intera. Anche la figlia stessa della show girl ha scritto un lungo post su Instagram in cui ha accusato l’autore di aver mancato di delicatezza nei confronti di una donna ferita.

Ma l’intervista andata in onda lascia vedere una Ambra Angiolini ben contenta di ricevere il tapiro. La donna risponde alle domande con ironia. Quando il giornalista le rivela che Max Allegri non è nuovo ai tradimenti e che è sempre stato un latin lover, lei gli risponde sorridendo: “Avrei dovuto conoscerti prima, così mi avvisavi”. La donna ha lasciato capire di non essere mai stata messa a conoscenza di questo oscuro passato del suo compagno. Era convinta di vivere una storia d’amore sana e genuina, non conoscendo davvero la persona che aveva al suo fianco.

Non solo Ambra Angiolini, Striscia la Notizia ha alle sue spalle una lunga serie di Vip cui è stato consegnato il tapiro dopo aver avuto una delusione amorosa. I cuori spezzati fanno audience e il telegiornale satirico non se li lascia sfuggire. Tra questi ricordiamo: Stefano De Martino, Diletta Leotta, Riccardo Scamarcio, Belén Rodriguez, Ignazio Moser, Federica Pellegrini, Francesco Monte. Al contrario il cuore di Max Allegri non sembra affatto risentirne. Probabilmente il tecnico della Juventus è già tra le braccia della sua amante, la misteriosa donna del golf club di Milano.

