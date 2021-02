Scoop Assurdo, Luca Laurenti torna in tv ma abbandona Paolo Bonolis e passa in Rai. Perchè hanno litigato, Fan sconvolti

Secondo gli ultimi rumors Luca Laurenti avrebbe abbandonato il compagno di sempre Paolo Bonolis per passare in Rai. Il simpaticissimo co-presentatore è completamente scomparso negli ultimi mesi, facendo preoccupare i suoi numerosi fans che hanno spesso chiesto sue notizie. Gli indizi sparsi sui social sono pochi, ma negli ultimi giorni un’idea si sta facendo strada tra i telespettatori più delle altre. Che il maestro stia partecipando a Il cantante mascherato, la trasmissione diretta da Milly Carducci e in onda su Rai 1 tutti i venerdì sera? Questo spiegherebbe la sua scomparsa dal mondo di internet.

Il format Rai prevede che diversi personaggi dello spettacolo cantino con voce camuffata e una maschera che li ricopre completamente. Ai giudici e al pubblico da casa spetta il compito di cercare di indovinare chi sia nascosto dietro le bellissime maschere, che sono rappresentate da animali. Ed è proprio in una di queste che gli italiani pensano si sia nascosto Luca Laurenti. In un primo momento, si pensava che potesse essere il gatto: la sua identità è stata però rivelata nel corso dell’ultima puntata ed è invece quella di Sergio Assisi. Ma i telespettatori non demordono.

La maschera che adesso attrae le attenzioni di tutti è quella del lupo. Un animale solitario, proprio come Luca Laurenti, così come lo ha descritto più volte Paolo Bonolis. Secondo l’amico e collega di sempre, il maestra è una figura tanto simpatica e divertente sul palco quanto introversa e introspettiva nella vita reale. Ama stare da solo, ed è proprio per questo che duranti i mesi della pandemia di Covid-19 ha deciso di non restare in contatto con i suoi fans, pur potendo facilmente dare notizie di se tramite i social network. E’ rimasto rintanato nella sua vita privata.

“Il palco è il mio regno, non potrei farne a meno. Quando ero giovane ero molto timido. La timidezza era la mia maschera: l’ho strappata via” sono questi gli indizi che il lupo ha lasciato nel corso delle puntate de Il cantante mascherato. Che Luca Laurenti abbia deciso di nascondersi dietro una maschera per rivelare finalmente qualcosa di se? Qualcosa che non sia solo la sua risata contagiosa o la sua bravura col pianoforte. Gli italiani ci sperano, ma questo vorrebbe dire che il maestro ha lasciato Paolo Bonolis per passare definitivamente alla Rai?

Oppure Luca Laurenti sta registrando allo stesso tempo Il cantante mascherato e Avanti un altro? Il gioco a quiz di Canale 5 tornerà ufficialmente l’8 marzo e prenderà il posto di Caduta Libera di Gerry Scotti. I telespettatori non vedono l’ora di rivedere la magica coppia comica di nuovo insieme. Paolo Bonolis è molto amato, ma tutti vogliono vedere al suo fianco Luca Laurenti. E’ stato già fin troppo assente ed è molto probabile che abbia accettato di partecipare a entrambi i programmi proprio perché tanto tempo lontano dalle telecamere. Potremo scoprirlo solo quando il lupo sarà eliminato.

Bonolis e Laurenti: coppia scoppiata?

Ma c’è un’altra versione che potrebbe spiegare questo cambio di rotta. Pare infatti che Paolo Bonolis e Luca Laurenti abbiano litigato: i due colleghi, da anni una coppia nel mondo dello spettacolo, secondo alcuni rumors avrebbero litigato e quindi sarebbero in procinto di separarsi. Ecco i dettagli: Paolo Bonolis e Luca Laurenti formano ormai una coppia televisiva da moltissimi anni. Il duo è sempre vincente, infatti, insieme li abbiamo visti impegnati in diversi programmi, come Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan, Avanti un altro, etc. Una spalla che regge molto la comicità ironica e sottile di Bonolis quella di Laurenti che ormai è insieme a lui da vent’anni.

I due oltre che ottimi colleghi sembrano essere anche molto amici, ma pare che ultimamente il loro rapporto si sia incrinato. Già nel lontano 2015 si parlò di una rottura, poi smentita dalla moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli. Il dubbio circa la lite tra i due è ritornato in auge di recente, dopo l'intervista che Paolo Bonolis ha concesso a Maurizio Costanzo. I telespettatori hanno notato che l'amato presentatore nel ripercorrere la sua carriera non abbia mai menzionato la sua celebre spalla. Eppure, di esperienze con il bravo Luca, Paolo ne ha fatte. Qualcuno mormora che i due siano arrivati ai ferri corti durante una delle ultime puntante di Avanti Un Altro. Può essere si tratti solo di una mancanza dovuta al numero limitato di domande, ma a qualcuno il dubbio è venuto. Speriamo a marzo di rivederli ancora in squadra insieme.

L’articolo Scoop Assurdo, Luca Laurenti torna in tv ma abbandona Paolo Bonolis e passa in Rai. Perchè hanno litigato, Fan sconvolti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.