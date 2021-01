Scoop Belen: “Il bimbo nascerà il luglio”. Stefano pazzo di gelosia: “Doveva essere mio”. Quel che ha fatto è assurdo, Fan sotto choc

La diretta interessata continua a stare in silenzio ma ormai è evidente: Belen Rodriguez è incinta del nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. Più fonti hanno assicurato che la gravidanza è reale e ora sono arrivate le prime prove “concrete”. Il settimanale Diva e Donna ha fotografato la soubrette argentina a Milano: Belen indossava una camicia larghissima e più volte appoggiava la mano sul pancino, uno dei gesti più classici di chi è in dolce attesa.

Stando alle fonti consultate dalla rivista edita da Cairo Editore Belen Rodriguez avrebbe superato da poco il terzo mese. E così, come provano le foto che potete vedere più in basso, la 36enne avrebbe abbandonato gli abiti succinti per preferire look casual e un po’ più larghi. Per proteggere questo dolce segreto la Rodriguez avrebbe rallentato con gli impegni di lavoro, che non sono esclusivamente televisivi.

Se infatti Tu si que vales è finito da un pezzo, Belen Rodriguez continua a darsi da fare come modella, testimonial e web influencer. Oggi, però, si starebbe concentrando parecchio sulla sua vita privata e sulla sua storia d’amore con Antonino Spinalbese. Una storia passionale, travolgente, coronata dall’arrivo di un bebé. È probabile che la coppia stia aspettando a dare il grande annuncio per una questione di scaramanzia.

Generalmente il primo trimestre è il più difficile di una gestazione. Intanto sembra che Belen abbia qualche problema di nausea, uno dei sintomi più classici di una gravidanza. La Rodriguez ha condiviso su Instagram un selfie nel quale indossa un bracciale anti nausea. Una prova lampante che la cicogna è in volo. Il parto dovrebbe avvenire entro l’inizio dell’estate. E Stefano De Martino? Pare che il conduttore di Stasera tutto è possibile non abbia preso bene la novità dell’ex moglie. I due avrebbero infatti voluto dare un fratellino o una sorellina al primogenito ma come si sa, la storia è terminata nei peggiori dei modi. A quanto pare il ballerino sarebbe rimasto molto male della cosa volendo restare da solo.

Dopo il ritorno di fiamma flop i due hanno mantenuto un rapporto solo ed esclusivamente per il figlio Santiago, che ad aprile compirà 8 anni. La seconda separazione non è avvenuta nel migliore dei modi. Belen Rodriguez credeva molto in questa “minestra riscaldata” ma pare che l’ex marito l’abbia ferita parecchio. E così la soubrette è andata avanti con Antonino Spinalbese, il 25enne che le ha ridato il sorriso e realizzato il suo sogno più grande: quello di avere un secondo figlio. E voi cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi