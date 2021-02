Scoop Bomba, Anna Tatangelo svela il suo nuovo amore, più piccolo di lei. Anche lui un famoso cantante, Ecco chi è

Anna Tatangelo non ha perso tempo dopo la fine della relazione con Gigi D’Alessio. Secondo gli ultimi rumors, la famosa cantante sarebbe impegnata in una relazione romantico con un altro famoso, più giovane di lei. La notizia ci giunge subito dopo aver appreso che anche Gigi è andato avanti. E lo ha fatto alla grande, con una fan sfegatata più giovane di lui di ben 26 anni. Si chiama Denise Esposito, si è già sistemata nella grande villa dell’artista e ha conosciuto i primi tre figli, nati dal suo primo e unico matrimonio. Pensavamo che per Anna sarebbe stata una brutta notizia, invece anche lei si è data da fare.

Anna Tatangelo è molto amato dal pubblico italiano, ed è famosa sia per le sue canzoni che per i tanti gossip che la riguardano. La sua prima apparizione in televisione è stata a Sanremo Giovane e risale al 2002, quando la cantante aveva solo 15 anni. Oggi è molto apprezzata per la sua carriera, ma ai suoi inizi è stata anche tanto criticata per la sua relazione con Gigi D'Alessio. I malpensanti, infatti, erano convinti che la donna facesse coppia col cantante partenopeo, molto più grande di lei, solo per il suo successo e per essere agevolata nel suo percorso.

La differenza di età tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è stata molto chiacchierata a quei tempi. Solo successivamente, la stabilità della coppia ha smentito i pettegolezzi. Nel 2010 i due hanno dato anche alla luce il loro unico figlio, Andrea, che oggi li tiene ancora legati. L’amore è terminato, e ognuno è andato per la sua strada. In molti hanno desiderato di rivederli insieme. Le speranze non erano poche, con i due cantanti a pranzo insieme nel giorno della domenica, o uniti per celebrare la comunione dell’11enne. Ma per quanto la famiglia li leghi, sembra che ognuno sia andato per la sua strada.

Abbiamo già parlato di Denise, la fans che ha conquistato le attenzioni di Gigi D’Alessio a Capri, per poi entrare nella sua vita. E’ il turno adesso di Anna Tatangelo, che se in passato ha fatto parlare di se perché molto più piccola del suo compagno, oggi va nuovamente sulla bocca di tutti per il motivo inverso. La famosa cantante, dopo essere stata la new entry cresciuta e inserita nel mondo dello spettacolo dal fidanzato, sembra scegliere uno che era come lei all’epoca. Insomma, i coetanei non le piacciono assolutamente. Ma chi è il fortunato entrato nelle sue grazie?

Si tratterebbe di Livio Cori, classe ’90, 30 anni, un rapper napoletano che Anna Tatangelo avrebbe conosciuto proprio sul palco dell’Ariston. Nel 2019 la cantante partecipava con Le nostre anime di notte, canzone in cui raccontava la sua storia con Gigi D’Alessio. Nello stesso anno, a Sanremo Livio Cori presentava Un’Altra luce, in duetto con Nino D’angelo. Nella stessa primavera Anna ha invitato Cori sul palco del suo La fortuna sia con me-Tour. Durante la data napoletana del suo concerto, i due artisti hanno duettato interpretando il brano Core senza paura. Oggi siamo in attesa di conferma della loro love story.

