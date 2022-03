Scoop Bomba: E’ crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, E’ lei la causa del divorzio di Trussardi e Michelle Hunziker. Beccati così, assurdo

Tra Fedez e Chiara Ferragni è tempo di crisi a causa dell’amicizia intima di lei con un rampollo di moda appena divorziato, Tomaso Trussardi. Queste almeno sono le voci che circolano ultimamente riguardo una delle coppie più amate dagli italiani. Sui social l’imprenditrice digitale e il famoso rapper continuano la loro vita da sogno. Hanno partecipato insieme alla settimana della moda milanese e adesso, dopo i tanti impegni delle ultime settimane, sono volati a Disneyland per fare una sorpresa ai loro bambini. Grazie alle stories li vediamo felici e sorridenti in vacanza.

Ma Chiara Ferragni e Fedez, del resto, sono sempre felici e sorridenti. La regina delle influencer è stata tra le prime a vendere un modello di vita perfetto. Sui social compare sempre posata, impeccabile, allegra. La sua casa è sempre pulita, il suo trucco è sempre perfetto, anche la sua famiglia e i suoi amici appartengono a questo mondo che sembra fatto di plastica. Abbiamo finalmente capito che i social media sono curati e che la vita vera è fatta di altro, e sicuramente la bella bionda che trasforma in oro tutto ciò che tocca non fa differenza. Impossibile che tra moglie e marito non nascano mai dei problemi.

Fortuna che esistono i rumors a metterci un po’ di pepe. La vita di Chiara Ferragni e Fedez è talmente perfetta da diventare quasi noiosa. Il settimanale Oggi, però sgancia una bomba che farà molto gola agli amanti del gossip. Pare che nell’ultimo periodo l’imprenditrice digitale si sia legata particolarmente a un giovane rampollo, scatenando la gelosia di suo marito. L’uomo in questione sarebbe Tomaso Trussardi, da poco uscito dal matrimonio con Michelle Hunziker. Un divorzio che ha fatto chiacchierare tantissimo il mondo del gossip e, ancora oggi, siamo qui a ricercarne le vere cause.

Dalla separazione in poi sembra che Tomaso Trussardi si sia dato alla pazza gioia. Il figlio della casata di moda si è rifugiato spesso in montagna, tra amiche e relax. Ma a quanto pare adesso mira ancora più in alto. Bionda come la sua ex, ma famosa in tutto il mondo, sembra che Chiara Ferragni possa essere la sua prossima preda. L’uomo però non ha fatto i conti con Fedez, ben consapevole di quale gioiellino tiene tra le mani e attento a non farselo rubare. A quel che si dice al rapper non è assolutamente passata inosservata questa amicizia sospetta ed è subito intervenuto per mettere le cose in chiaro.

Tra Chiara Ferragni e Fedez, quindi, nonostante le vacanze familiari e i sorrisoni in favor di telecamere, ci sarebbe aria di crisi. Le voci parlano chiaro: seppur il flirt tra la regina delle influencer e Tomaso Trussardi non corrisponda a verità, sembra che una scenata di gelosia da parte del rapper ci sia realmente stata. Saremmo molto curiosi di seguire un forte litigio tra i due, che si sforzano sempre di apparire al meglio. Ci domandiamo, poi, come sarebbe la vita dell’ex di Michelle Hunziker, sempre lontano dalle telecamere del telefonino di sua moglie, nelle mani di Chiara Ferragni sempre pronta a condividere ogni dettaglio.

L'articolo Scoop Bomba: E' crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, E' lei la causa del divorzio di Trussardi e Michelle Hunziker. Beccati così, assurdo