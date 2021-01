scoop-clamoroso-uomini-e-donne,-amedeo-venza-lancia-la-bomba:-gianni-e-tina-fatti-fuori,-al-loro-posto-due-famosissimi-del-gf,-ecco-chi-li-sostituisce

Dopo Temptation Island versione Vip, Grande Fratello Vip, perché non provarci anche con Uomini e Donne? Del resto sembra che queste versioni siano particolarmente gradite al pubblico, che ama vedere come si comportano i suoi personaggi preferiti in situazioni sui generis. In particolare, lo storie d’amore del personaggi famosi hanno da sempre incuriosito il pubblico italiano. Viviamo in un’epoca in cui il nostro attore del cuore non è più irraggiungibile, soprattutto grazie all’utilizzo dei social che ci permettono di spiare nella quotidianità della sua giornata.

Ma un social ci mostra solo quello che il Vip in questione ci vuol mostrare, mentre un reality fa molto di più. Che siano chiusi su un’isola, in una casa, o in uno studio televisivo, nei programmi “reali” esce sempre fuori il vero carattere di una persona, anche amplificato all’ennesima potenza, ed è proprio questo che incuriosisce il pubblico e che rende gli ascolti elevatissimi. A fare per prima l’esperimento è stata proprio la Mediaset con L’isola dei famosi, ma il format è piaciuto al punto da pensare di estenderlo agli altri reality, e pare che adesso sia giunto il momento di Uomini e Donne.

La notizia non è stata confermata, ma è stata lanciata da un personaggio che spesso preannuncia news che poi si realizzano sul serio. Si tratta di Amedeo Venza, noto influencer e autore di alcuni programmi televisivi, che ne ha parlato ai suoi follower tramite delle stories su Instagram. In un primo momento ha lanciato un sondaggio per capire quali fossero le aspettative del pubblico riguardo la nuova stagione in tv, poi ha parlato dell’idea di creare una versione vip di Uomini e Donne, che potrebbe andare in onda, se non in questa stagione, già a partire dal prossimo settembre.

“Mediaset insieme a Maria De Filippi – ha scritto il blogger nelle storie del suo profilo Instagram – sta pensando a una nuova programmazione in versione vip, che punterebbe alla prima serata di Canale 5 e nelle vesti di opinionista potrebbe esserci Giulia De Lellis”, una versione completamente rivoluzionata di Uomini e Donne. Oggi il programma va in onda tutti i pomeriggi su canale 5, nella fascia post pranzo, e raggiunge un grandissimo successo. La versione tradizionale continuerebbe a regnare in quell’orario, mentre la nuova sbarcherebbe in prima serata.

Non solo, gli opinionisti abituali di Uomini e Donne, Gianni Sperti e Tina Cipollari, sarebbero sostituiti e questo sembra quasi impensabile a chi è abituato a vederli intromettersi in ogni storia che nasce in studio. Al loro posto, secondo Amedeo Venza, ci sarà Giulia De Lellis, nota corteggiatrice del programma che fu la scelta di Andrea Damante, con cui la relazione è ormai finita. La De Lellis non si è fermata e tramite i social ha raggiunto un grande successo. Delle voci vorrebbero anche la partecipazione di Tommaso Zorzi, che tanto sta piacendo nella casa del Grande Fratello. Del resto Maria De Filippi, poche settimane fa in diretta al Gf Vip, ha svelato all’influencer di volerlo con lei a lavorare nella sua redazione. Non rimane che attendere sviluppi.