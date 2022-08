scoop-da-non-credere:-anche-al-bano-ha-tradito-romina-proprio-con-lei.-fan-delusi

Al Bano e Romina Power sono una coppia storica e amatissima della televisione italiana. I due non sono legati solo artisticamente ma anche sentimentalmente. I due, infatti, si sono incontrati nel 1967 per poi sposarsi nel 1970. Dal loro amore sono nati 4 figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Con immenso dispiacere dei fan più accaniti, la coppia si separò dopo ben 29 anni ma tra i due niente è e sarà mai finito per sempre in quanto ci saranno sempre i figli ad unirli e anche l’amore per la musica.

I due, infatti, dopo un periodo di separazione artistica, alcuni anni fa decisero di tornare insieme sul palco ad emozionare milioni di persone, non solo italiane ma di tutto il mondo. I loro concerti sono seguiti da tantissimi fan sparsi per il mondo, in tantissime città, in particolare in Russia. La loro complicità è sempre stata molto tangibile e oggetto di gelosia della compagna di Al Bano. Quest’ultimo, infatti, alcuni anni dopo la separazione dalla prima moglie, precisamente a inizio 2000, trovò l’amore nella showgirl Loredana Lecciso.

Da questo nuovo amore che tutt’ora perdura, il cantante di Cellino San Marco ha avuto altri due figli: Jasmine e Al Bano Jr detto Bido. Molto spesso, si è venuto a creare un vero e proprio triangolo amoroso tra lui e le sue due donne tanto che sono stati oggetto di gossip e di tantissime interviste e testate giornalistiche di cronaca rosa. A quanto pare, nuovamente si è venuto a creare uno scontro tra loro e questa volta c’entra un’altra donna.

Stiamo parlando della figlia Jasmine, avuta dalla Lecciso, che ora ha 21 anni. La ragazza già da qualche anno ha iniziato la sua scalata nel mondo dello spettacolo e in particolare in quello della musica. Nel 2020 è stata anche al fianco di papà Al Bano nel programma Rai, The Voice Senior. Ebbene, cosa sta accadendo esattamente in questi giorni a Cellino San Marco? Pare proprio che il cantautore pugliese voglia sostituire sul palco la sua ex moglie Romina con la figlia.

In molti hanno definito questo volere come un vero e proprio tradimento anche perché, tutt'oggi, dopo tantissimi anni, sperano sempre in un ritorno di fiamma tra i due ex coniugi. A quanto pare, però, si tratta solo di una speranza vana siccome Al Bano si sta per allontanare dalla Power anche artisticamente preferendo di dare spazio alla giovane figlia nel mondo della musica. Sicuramente, con un papà come famoso e premuroso come lui, la scalata al successo sarà garantita.

Scoop da non credere: Anche Al Bano ha tradito Romina proprio con lei. Fan delusi scritto su Più Donna da Imma Bartolo.