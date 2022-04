scoop-dagospia:-elisa-isoardi-torna-alla-conduzione-del-mezzogiorno-di-rai-1.-che-fine-fa-antonella-clerici,-fan-sotto-choc

Linea Verde: la bella conduttrice di Cuneo, Elisa Isoardi, tornerà alla conduzione su Rai 1 al fianco di Beppe Convertini? Nelle ultime ore protagonista di un rumor di Alberto Dandolo è proprio la bella Elisa Isoardi, ex stella del popolare programma del sabato sera di Rai 1 di Milly Carlucci “Ballando con le stelle” nonché ex naufraga dell’ Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi.

Ebbene, la Isoardi è lontana dalla conduzione di un programma televisivo da qualche anno. L’ultimo programma da lei condotto è stato ‘La prova del cuoco’ del 2020. Da quell’anno ha solo partecipato come concorrente a vari programmi televisivi e ultimamente la vediamo in tv come opinionista la domenica da Mara Venier nella sua ‘Domenica In’ e da Alberto Matano.

Sembra, però, che nei prossimi palinsesti Rai potremmo assistere a un ritorno di fuoco di Elisa Isoardi.

Precisamente, potrebbe tornare al timone della conduzione della nuova edizione del programma storico della domenica mattina di Rai 1, ‘Linea Verde’ al fianco di Beppe Convertini. Così afferma Dandolo: “Pare sia in prima fila per affiancare il popolare presentatore per co-condurre la longeva trasmissione della domenica mattina della rete ammiraglia del servizio pubblico…”

Ma, successivamente, lo stesso, Alberto Dandolo, nel suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Oggi, ha anche svelato che la popolare Elisa Isoardi sarebbe dovuta già tornare in Tv alla conduzione del programma storico di Rai2, Check-Up.

Qualcosa però non è andato per il verso giusto. Tale conduzione sarebbe saltata: “L’ex fidanzata di Matteo Salvini avrebbe dovuto condurre su Rai2 lo storico programma Check-Up…” Infatti, la guida della trasmissione di Rai2 del sabato mattina è stata affidata a Luana Isabella Ravegnini, conduttrice, attrice e showgirl italiana.

Quale sarà, dunque, il futuro dell’ex compagna del politico Salvini? Il portale Dagospia.it vocifera che Elisa Isoardi abbia avuto un colloquio positivo con il responsabile della fascia del daytime dei canali Rai, Antonio Di Bella. Magari proprio in quell’incontro il Di Bella ha proposto alla Isoardi di affiancare Beppe Convertini nella nuova edizione di Linea Verde? Non ci resta che attendere notizie certe dai vertici Rai.

L’articolo Scoop Dagospia: Elisa Isoardi torna alla conduzione del mezzogiorno di Rai 1. Che fine fa Antonella Clerici, Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.