Scoop Dagospia: Gianni Sperti esce allo scoperto. Flirt con la famosissima della Rai, Ecco chi è

Nelle ultime ore girano alcune voci su un’infatuazione di Gianni Sperti verso una bellissima influencer nonché ex prof de L’Eredità. Lo scoop è stato lanciato da Roberto D’Agostino sul suo portale Dagospia e la notizia sta già facendo il giro del web tanto che alcuni ritengono che lei non potrebbe mai cedere alle avances del volto noto di Uomini e donne. Ecco tutti i dettagli.

Gianni Sperti è il veterano opinionista di Uomini e donne, nonché ex marito di Paola Barale ed ex ballerino. Inoltre, è un volto noto di Mediaset grazie agli innumerevoli programmi cui ha partecipato. Tra i più importanti ricordiamo La sai l’ultima? , La talpa, Buona Domenica, Amici. È stato spesso al centro del gossip proprio per la sua storia con l’ex moglie con la quale si è sposato nel 1998 per poi separarsi nel 2002. Stando alle voci post separazione, i rapporti tra i due non si sono conclusi nel migliore dei modi tanto che la Barale ha sempre dichiarato di essere stata molto delusa dal ballerino e di non volerne più parlare.

Dal suo canto, Gianni Sperti, invece, ha sempre voluto mantenere il silenzio sul suo matrimonio senza alimentare ulteriori polemiche. Anche della sua vita privata si sa veramente poco siccome è molto attento a tutelare la sua privacy. Quel che si sa è grazie ai social e a quello che lui stesso decide di pubblicare. Infatti, di ora si sa che, essendo amanti delle culture orientali, ha fatto un viaggio in Egitto per poi recarsi in Tunisia. Insomma, si sta godendo a pieno l’estate per poi ritornare a coprire il suo ruolo da opinionista a Uomini e Donne che svolge da ben vent’anni.

Per quanto riguarda la sua vita privata, in particolare quella sentimentale, si sa poco quanto niente. Poche ora fa, però, Dagospia ha annunciato che Gianni Sperti si sia infatuato della bellissima Cristina Buccino, influencer di quasi 3 milioni di followers, ex naufraga de L’isola dei famosi nonché ex professoressa de L’Eredità. Il sospetto è nato da alcuni likes sui social che l’opinionista ha messo alla donna. Likes che non erano mai usciti prima d’ora.

“Finito Uomini e Donne, Gianni Sperti si dedica ai social. Sperti sembra avere un interesse particolare per una formosa ragazza che lavora nel mondo dello spettacolo. Si tratta di Cristina Buccino, modella ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, e professoressa dell’Eredità, che pareva destinata a una grande carriera, ma che invece è scomparsa dai radar.” Dunque, si tratta solo di semplici like o c’è qualcos’altro sotto? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News

Scoop Dagospia: Gianni Sperti esce allo scoperto. Flirt con la famosissima della Rai, Ecco chi è scritto su Più Donna da Imma Bartolo.