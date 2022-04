Scoop Dagospia, Nome bomba fuori da Ballando con le stelle. “La Rai non mi vuole più. Ecco perché”. Giuria sotto choc

Brutto colpo per Milly Carlucci. Pare che nella nuova edizione di Ballando con le Stelle la conduttrice dovrà fare a meno di avere Paola Barale nel cast. Un nome, quello della bionda showgirl, che avevo subito creato un certo interesse attorno al programma. Stando a quanto riporta Dagospia, però, la trattativa con l’ex compagna di Raz Degan è a rischio per questioni economiche.

Il portale di Roberto D’Agostino ha fatto sapere: “La Rai ha tirato fuori i soldi per Ballando con le stelle, come si può vedere dai nomi circolati e ormai certi, ma i conti bisogna pur farli. Per questo motivo il nome di Paola Barale, dato per certo da alcuni, in realtà sarebbe a rischio proprio per ragioni economiche” In cambio Milly Carlucci potrà consolarsi con grandi sportivi che dovrebbero scendere in pista in qualità di ballerini per una notte.

Sembra ormai certa la presenza del velocista Marcell Jacobs. In altre due puntate potremmo invece ammirare il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini e l’ex calciatore Ronaldo Luis Nazario de Lima. Pare che le trattative con il giocatore brasiliano siano iniziate grazie all’aiuto di Fabio Galante, presente nella nuova edizione di Ballando con le Stelle come concorrente ufficiale.

Ballando con le Stelle: i nomi dei primi sette concorrenti

Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato i nomi dei primi sette concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle 2021: Albano, Morgan, Fabio Galante, Sabrina Salerno, Valeria Fabrizi, Mietta, Federico Fashion Style. Stando agli ultimi gossip Milly Carlucci avrebbe avviato le trattative anche con un altro campione: il pilota Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Da non dimenticare Arisa: dopo un tira e molla durato tutta l’estate pare che la cantante di Potenza sia finalmente riuscita a trovare un accordo con la Rai grazie anche a Milly Carlucci. Un’occasione importante per Rosalba Pippa, questo il vero nome dell’interprete, dopo l’addio ad Amici di Maria De Filippi.

Ballando con le Stelle: Milly Carlucci non cambia i giurati

Nonostante le polemiche degli ultimi anni pure per la nuova edizione di Ballando con le Stelle ritroveremo dietro il bancone della giuria: Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Milly Carlucci ripone molta fiducia in questi giurati. Confermati, invece, a bordo campo il giornalista Alberto Matano e la criminologa Roberta Bruzzone. Dovrebbe tornare, inoltre, l’ex concorrente Alessandra Mussolini in un ruolo inedito e con lei Caterina Balivo.

