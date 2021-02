scoop-di-signorini,-belen-lancia-la-bomba:-“e’-vero,-sono-incinta-ma-l’avrei-voluto-con-stefano”-fan-sotto-choc

Niente più dubbi o ipotesi: Belen Rodriguez è incinta. La soubrette 36enne ha confermato la seconda gravidanza in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Nel numero in edicola da mercoledì 10 febbraio la conduttrice argentina ha posato col nuovo compagno, l’hair stylist Antonino Spinalbese. Un uomo che, nonostante la giovane età (25 anni), ha saputo ridarle il sorriso e la serenità.

Alla rivista diretta da Alfonso Signorini Belen Rodriguez ha rivelato di essere entrata da poco nel quinto mese di gravidanza. Il parto del secondogenito è dunque previsto per l’inizio dell’estate. Ad oggi Belù non sa ancora se sarà un maschietto o una femminuccia ma sente che questa volta appenderà il fiocco rosa. Nella lunga intervista la Rodriguez ha speso parole d’amore per Antonino, al quale è legata da soli otto mesi: “Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli “st***i” ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo “gentile”

Belen Rodriguez ha inoltre ricordato il primo bacio con Antonino: per la sud americana sembrava un ritorno all’adolescenza, alle prime cotte, alle prime scoperte. Quella con Spinalbese è dunque un amore vero, profondo e del tutto inaspettato. La sorella di Jeremias e Cecilia Rodriguez ha precisato a proposito del suo nuovo compagno, conosciuto grazie alla migliore amica Patrizia Griffini:

“Cercano sempre di sminuire la persona con la quale sto dicendo che guadagna meno di me, la trovo una cosa allucinante. Io direi tanto di cappello, perché ha avuto le palle di conquistare una che viene corteggiata da persone “potenti”, ma anche tanto di cappello per la famosa che non si perde in ca***te. Io l’albergo più bello del mondo me lo posso pagare da sola” Belen Rodriguez ha inoltre confidato di aver deciso di avere un figlio con Antonino Spinalbese quattro mesi dopo il primo incontro. La soubrette ha assicurato che il compagno sarà un buon padre, perché altruista, dai modi incantevoli, che ispira fiducia e stabilità.

Da parte di Belen non è mancato un riferimento all’ex marito Stefano De Martino, che resta oggi un grande dolore nella vita della Rodriguez: “Pensavo che non avrei trovato un altro amore come questo, se avessi potuto decidere mi sarebbe piaciuto fosse solo una la persona, anzi, mi sono trascinata per molto tempo questo dolore perché per me non era concepibile avere due figli da due uomini diversi. Soltanto che bisogna fare i conti con la realtà e credo che la fine del matrimonio sia un fallimento, un grandissimo fallimento. Io non ho avuto per anni la forza di sperare nel futuro, ho accusato il colpo”

Belen Rodriguez ha inoltre ammesso di aver aspettato così tanto tempo prima di confermare la gravidanza per una questione di pudore, per non farsi scalfire da quelle critiche che nel corso della sua vita sono sempre state onnipresenti. Belen ha inoltre aggiunto che sta vivendo questa nuova dolce attesa con maggiore consapevolezza. Tra i sintomi maggiori della gestazione le nausee continue: non a caso la Rodriguez indossa da mesi un bracciale antinausea che ha subito incuriosito fan e appassionati di gossip. E voi cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

