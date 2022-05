Scoop Diva e Donna, Romina ha ritrovato l’amore. Lui è un famoso brizzolato di 52 anni. Grande differenza d’età, Eccoli

La famiglia e la vita di Al Bano sono sempre al centro del gossip. Negli ultimi giorni, però, si parla di Romina Carrisi la quale ha trovato l’amore grazie alla partecipazione al programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Scopriamo di chi si tratta.

Romina è la terza figlia dell’amata coppia Al Bano-Romina Power. Ogni giorno la vediamo nel salotto di Oggi è un altro giorno in onda su rai 1 alle 14. Pare proprio che la Carrisi debba molta gratitudine al programma sia per la notorietà che per un regalo inestimabile: l’amore. Gira voce che Romina sia tornata ad essere innamorata grazie ad un uomo che lavora nel programma di Serena Bortone.

Romina Carrisi poco tempo fa era già stata protagonista del gossip per il suo flirt con Emanuel Caserio, l’ attore de Il Paradiso delle Signore che interpreta il ruolo del barista Salvatore Amato. Anche Emanuel, molto spesso, è presente nella trasmissione e tra i due sembrava esserci molta affinità. Ma pare che tra i due ci sia solo una bella amicizia anche perché l’attore, di recente, ha ufficializzato la liasion con la collega Chiara Russo, conosciuta sul set della fortunata soap dove lei interpreta Maria Puglisi.

L’uomo che, invece, ha conquistato il cuore della bella Romina sarebbe brizzolato, di 52 anni e lavora in Rai come regista di Oggi è un altro giorno. L’indiscrezione è stata data da Riccardo Signoretti sul settimanale nuovo. La neo coppia è stata paparazzata dai fotografi di Diva e Donna sul litorale laziale, durante un pranzo romantico. Si tratta di Stefano Rastelli, il fortunato che ha riacceso l’amore nel cuore della figlia di Al Bano. Tra i due sarebbe nato l’amore tra una puntata e l’altra del programma pomeridiano.

Finalmente, dopo varie delusioni amorose, Romina appare più raggiante e sorridente che mai. Nelle foto del settimanale, la sorella minore di Yari e Cristel si mostra spensierata e felice di questa nuova conoscenza. I due si scambiano anche tenere effusioni noncuranti affatto delle differenza d’età che c’è tra loro. Sui social, però né Romina Carrisi né Stefano Rastelli hanno reso pubblico il loro amore appena sbocciato. Sicuramente, la ragazza, questa volta, vuole andarci con i piedi di piombo preservando la sua privacy e ciò che di bello sta vivendo. Non ci resta che seguirli sui social per scoprire le loro dichiarazioni.

