Scoop GF VIP: Jessica Selassié svela tutta la verità su lei e Barù: “Ecco che mi ha fatto”. Ora è infuriata

La vincitrice del GF VIP ha spiazzato i suoi fans Jerù togliendo il segui su Instagram a Barù che l’ha davvero delusa e spiega come siano ora i rapporti tra i due.

Jessica è solita fare dirette instagram e parlare con i propri fans e proprio in una delle recenti diretta ha svuotato il sacco. In particolare ha ammesso espressamente di aver smesso di seguire Barù, conosciuto all’interno della casa del GF VIP, su Instagram. Ma perchè questo gesto eclatante ?

Il tutto è accaduto in seguito all’intervista di Barù a Verissimo di Silvia Toffanin. Il nipote di Costantino della Gherardesca era ospite con Davide Silvestre per un’intervista di coppia e le sue dichiarazioni non sono state affatto gradite dalla principessa. Silvia ha chiesto a Barù come fossero i rapporti tra i due e l’ex gieffino ha precisato ancora una volta di non essersi mai dopo il GF VIP. In particolare, con la complicità di Davide, la conduttrice ha cercato di capire se ci fosse qualcosa oltre all’amicizia e Barù, ancora una volta, ha dichiarato di non essersi mai innamorato della bella etiope e di non sapere se e quando si vedranno.

Tali dichiarazioni hanno ferito molto Jessica che, subito dopo l’intervista a Verissimo, ha scelto di togliere il follow a Barù. Nella diretta Ig ha poi affermato: “Piccola comunicazione per i miei amati Jerù. In questo momento le acque non stanno scorrendo. Io voglio bene a Barù e so che lui me ne vuole solo che per ora è un po’ così”

Dunque, pare proprio che ciò che stava per accadere nella casa del GF VIP non avrà mai un proseguo al di fuori con immenso dispiacere della principessa Etiope. Quest’ultima ha sempre dichiarato di sperare di voler instaurare un rapporto molto più profondo dopo la fine del reality. Anche se la speranza è l’ultima a morire, soprattutto per i Jerù, sembra che tra i due ci sarà solo un bene profondo e nient’altro.

In compenso, Jessica ha confidato che sul piano lavorativo va tutto per il meglio e che a breve avrà uno shooting nello studio di Alex Belli, anch’egli conosciuto nella casa del Gf Vip. Ma soprattutto, ciò che non le manca mai è l’amore della sua famiglia e dei suoi fans che le sono risultati davvero tantissimi.

Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Scoop GF VIP: Jessica Selassié svela tutta la verità su lei e Barù: “Ecco che mi ha fatto”. Ora è infuriata proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.