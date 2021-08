scoop-in-rai,-flirt-dietro-le-quinte-tra-i-due-conduttori-famosissimi:-“mai-successo-prima”.-chi-sono

Sembra essere certa la riconferma Rai di Marco Frittella e Monica Giandotti a Unomattina. La notizia giunge dal settimanale DiPiùTv, secondo cui a breve la coppia verrà ufficializzata, nonostante le critiche riservate loro durante l’ultima stagione. “La coppia l’anno scorso ha ricevuto qualche critica, come è normale, ma ha sempre mostrato autorevolezza e complicità” ha scritto di loro Giancarlo De Andreis. Del resto, non è affatto scontato che una doppia conduzione funzioni bene. Anzi, la rete di Stato negli ultimi anni ha dovuto affrontare più di una volta problemi tra co-conduttori.

Ricordiamo ad esempio il caso di Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. I due non andavano d’accordo al punto che la donna ha abbandonato la Rai. Non solo, ha anche denunciato il suo ex collega. La presentatrice ha avuto la sua rivincita su Tv8, dove ha potuto condurre un programma tutto suo. Gli ascolti non sono stati dei migliori, ma l’impegno le è valso un contratto Mediaset, dove la vedremo la prossima stagione nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, insieme a Sonia Bruganelli. Ma questa non è l’unica contesa sulla rete di Stato.

Più di recente abbiamo seguito quella tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini. I due conducevano insieme La Vita in Diretta, ma le cose non sono andate per il meglio. Anche in questo caso, è stata la presentatrice ad abbandonare la Rai, per approdare direttamente alla più temuta concorrenza, quella di Mediaset. E’ diventata membro ufficiale dello staff di insegnanti di Amici di Maria De Filippi. Anche per il conduttore le cose sono andate per il meglio, con la sua trasmissione che ha raggiunto picchi di share molto alti con la sua conduzione unica.

Ma la separazione non è stata delle più docili. Lorella Cuccarini scrisse una lettera pubblica in cui definì il suo ex collega un maschilista e un misogino. Accuse veramente pesanti, ma in questo caso la corsa in tribunale è stata evitata. Con questi trascorsi è ovvio che la Rai ci pensi più di una volta a proporre le doppie conduzioni. E quando trova una coppia che va d’accordo, non se la lascia scappare. Così, Marco Frittella e Monica Giandotti hanno conquistato la loro riconferma proprio grazie alla complicità che li contraddistingue, e che è stata evidente di puntata in puntata tanto da far pensare che tra i due ci sia addirittura qualcosa di più

Seppur non ancora ufficiale, DiPiùTv ci anticipa che la loro presenza a Unomattina è al sicuro. La trasmissione comincerà il 13 settembre, quando ripartiranno tutti i principali programmi del daytime: E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, Storie Italiane di Eleonora Daniele e Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. I problemi per la Rai però non finiscono qui. E’ stato annunciato che proprio nella giornata del 13 settembre i dipendenti della rete faranno uno sciopero. Non è quindi garantita la messa in onda delle puntate previste per quella data.

