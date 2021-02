Scoop In Rai: La fidanzata di Alberto Matano esce alla scoperto, la dedica d’amore pubblica. Lui in imbarazzo. “E’ proprio lei”. Fan in delirio

Alberto Matano torna a far parlare di se e della sua misteriosa vita sentimentale, che ultimamente lo sta legando sempre più spesso al nome di Andrea Delogu, da poco single in seguito alla separazione con il marito Francesco Montanari, con cui è stata sposata per 5 anni. La presentatrice si è fatta conoscere l’estate scorsa quando ha condotto La vita in diretta insieme a Marcello Masi, mostrando il suo carattere ironico e divertente. Oggi, separata e tornata a nuova vita, è più attiva che mai e ci aspettiamo di vederla salire tutti i gradini del successo sul piccolo schermo con facilità.

Alberto Matano e Andrea Delogu si scambiano commenti e stories su Instagram da molti considerati inequivocabili. Tra cuoricini e complimenti, i due sembrano sempre più legati, al punto che a breve potrebbero lasciarsi andare a rivelazioni bollenti. L’ultima stories che ha attirato l’attenzione dei fans del conduttore di La Vita in Diretta è stata fatta proprio dalla presentatrice. Nello scatto, si vede la nonna della rossa intenta a guardare proprio la trasmissione di Rai 1, con il volto di Alberto in primo piano. Un grande cuore è stato disegnato a contornare il tutto. ( continua dopo la foto)

A destare maggiori sospetti, la didascalia che accompagna questa tenera fotografia: “Nonna Rina e Alberto Matano un amore infinito”. Che questa frase nasconda l’amore che in realtà è la stessa Andrea Delogu a provare? Alcune fonti dicono proprio di si. Ultimamente i due volti Rai sono stati protagonisti del gossip italiano a causa di un commento lasciato dal giornalista a una fotografia della donna sul suo account Instagram che la ritrae con indosso solo una felpa rossa large del Basket Rimini. Lei si trova nella sua nuova casa dove si è trasferita in seguito alla separazione e si mostra senza trucco e senza altri vestiti al di fuori della sopracitata.

Nessun segno di mutandine, né di intimo, le gambe nude sono in evidenza e la conduttrice saluta i suoi follower con un romanesco “At salut”, che li fa andare in visibilio. Tra questi, spicca sicuramente il nome di Alberto Matano, che non resiste dal commentare lo scatto. Il giornalista è diventato il volto dell’anno in Rai, e le varie trasmissioni fanno a gara per averlo come ospite. Amatissimo dai telespettatori, riscuote anche un gran successo con le donne, che continuano a domandarsi chi sia la fortunata che conquisterà (o ha già conquistato) il suo cuore.

Nonostante non sia incline a rilasciare commenti ai colleghi, ha infatti scritto “Figa” una espressione alquanto colorita per il compassato Alberto, tra l’altro accompagnando la parola con un cuoricino. “Tu meraviglioso” ha risposto subito lei, lasciando intendere che tra i due c’è un bel rapporto di complicità. Quel che sappiamo è che Alberto Matano, nel corso di un’intervista a Domenica In con Mara Venier, ha rivelato di essere impegnato da tempo, ma di non voler condividere la sua relazione con le telecamere.

Se questo fosse vero, la donna in questione non potrebbe sicuramente essere Andrea Delogu, che fino a poco tempo fa era sposata con Francesco Montanari. Oppure Matano era così misterioso proprio perché coinvolto in un amore illecito? Se così fosse, a breve i due potrebbero uscire allo scoperto e questo commento sarebbe la prima mossa. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Scoop In Rai: La fidanzata di Alberto Matano esce alla scoperto, la dedica d’amore pubblica. Lui in imbarazzo. “E’ proprio lei”. Fan in delirio proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.