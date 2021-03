Scoop Isola dei Famosi, scoppia la passione tra due concorrenti, scene censurate in Italia, Beccato così

Arriva dall’Inghilterra il rumor che riguarda un presunto flirt su L’Isola dei Famosi, quello tra Paul Gascoigne e Daniela Martani. La presenza del famoso e sopra le righe ex calciatore della Lazio ha acceso i riflettori del Regno Unito sullo show condotto da Ilary Blasi. Questa edizione vede due squadre scontrarsi tra una puntata e l’altra: quella dei burinos e quella dei rafinados. Già dalla prima puntata la conduttrice era alla ricerca di possibili flirt, come quello di Akash Kumar che aveva espresso un’interesse per Drusilla Gucci, oppure del visconte Ferdinando che sembrava intenzionato a corteggiare Elisa Isoardi.

Ilary Blasi non poteva essere più lontana da quello che è accaduto nei primi giorni su L’Isola dei Famosi. Akash e Drusilla, infatti, non riescono proprio ad andare d’accordo e continuano a nominarsi vicendevolmente; il visconte Ferdinando invece è stato eliminato al primo colpo e ha raggiunto la Parasite Island. Nessuna fortuna per la presentatrice per il momento, ma sembra che un aiuto in fatto di gossip possa provenire proprio dall’Inghilterra. Il Mirror infatti ha pubblicato un articolo interamente dedicato al presunto flirt tra Paul Gascoigne e Daniela Martani.

Se in Italia non ci eravamo accorti di nulla, nel Regno Unito vengono pubblicate fotografie che ritraggono i due insieme sull’isola in atteggiamenti intimi e di profonda sinergia. Ecco come scrive il tabloid inglese: “Paul Gascoigne è stato visto flirtare con la sua co-protagonista di Celebrity Island Daniela Martani. Il leggendario calciatore, 53 anni, sta attualmente prendendo parte a L’Isola dei Famosi, il reality show italiano in cui le celebrità devono sopravvivere da sole su un’isola tropicale. E sembra che si sia avvicinato alla star dei reality TV Daniela, visto che è stato visto strofinarle la crema solare sulla schiena in una scena molto provocante.”

Quindi i commenti sull’abbigliamento dei due: “Daniela indossava uno striminzito bikini blu e un paio di pantaloncini corti mentre Gazza le strofinava la crema solare sulla schiena. Era a torso nudo e ha mostrato la sua vasta collezione di tatuaggi mentre indossava una muta aperta intorno alla sua metà inferiore.” Che gli inglesi abbiano la vista più lunga degli italiani? o abbiano accesso a scene censurate qui? Vedremo se Ilary Blasi deciderà di affrontare l’argomento durante la prossima puntata de L’Isola dei Famosi, in onda in prima serata tutti i lunedì e i giovedì. I due concorrenti sono single e potrebbero dare inizio al primo flirt del reality.

Paul Gascoigne non si è mai risposato dopo il matrimonio andato male con Sheryl, dalla quale ha avuto un figlio di nome Regan. “Non mi sono sposato per poi divorziare e mi ci sono voluti sei anni per superare la cosa. A livello emotivo, è stata davvero dura e da allora sono più di 31 anni che sono single. Se incontrassi la persona giusta, inizierei una storia, ma non l’ho ancora incontrata”. Daniela Martani, dal suo canto, è single ed ecosessuale: “Gli ecosessuali pensano che la terra sia una vera e propria amante, moltiplicatrice di erotismo. È una cosa meravigliosa. Io sono ecosessuale, anche San Francesco parlava alle piante, ai fiori e agli alberi”. Che i due possano trovare sollievo l’uno nell’altra a L’Isola dei Famosi? Seguiteci su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

