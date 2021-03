Scoop pazzesco Alberto Matano, “Ecco chi è il suo amico speciale, un famosissimo”. Fan sconvolti

Ogni Vip ha i suoi scheletri nell’armadio ma Lele Mora sembra intenzionato a svelarli tutti. Ex agente delle star del piccolo schermo, ha avuto modo di conoscerle nella loro sfera privata, con pregi difetti e segreti. Oggi ha deciso di confidare questi segreti a tutti i suoi follower su Instagram, tramite delle storie. A finire nel mirino, in particolare, Alberto Matano, Gabriel Garko, la coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Sul primo sono state fatte delle rivelazioni scottanti sul suo orientamento sessuale, che è stato più volte messo in dubbio e sul quale non si è mai voluto esprimere.

“Non amo categorie, etichette e diffido da chi mette timbri sugli altri. Un individuo va valutato in base all’operato, non al privato”. Così aveva detto Alberto Matano in un’intervista e i dubbi su chi sia il destinatario del suo cuore sono ancora molti. A Mara Venier il conduttore di La vita in diretta ha dichiarato di essere impegnato sentimentalmente, senza specificare se con un uomo o una donna. Ultimamente sono molti i rumors che lo vedono accanto ad Andrea Delogu, la rossa della Rai da poco single che non perde occasione per stuzzicarlo e fargli complimenti.

Che sia solo un flirt di facciata? Secondo Lele Mora si. Anzi, l’ex agente dichiara che Alberto Matano sarebbe impegnato con un uomo. Non solo, se ancora non ha fatto outing è perché il suo compagno è una persona speciale. “Matano non pubblica foto col suo compagno perché avrà qualcosa di speciale questo amico. Un giorno lo capiremo. Quando farà outing si saprà tutto”. Che sia un personaggio in vista? Farà parte del piccolo schermo o, ancor più clamoroso, del mondo della politica? Poco importa, l’importante è che Alberto sia felice.

Alberto Matano è diventato uno dei volti più amati della rete di Stato e la sua conduzione de La vita in diretta ha raggiunto enormi successi in fatto di share. Sicuramente è un bravissimo conduttore in grado di tenere l’attenzione del pubblico concentrata su di se, ma con chi è fidanzato? Per il momento, resta un mistero, anche se sembra che altri personaggi dello spettacolo ne siano a conoscenza ma restano in uno stato di omertà. La domanda è una: ma Andrea Delogu è a conoscenza delle preferenze del collega?

Non solo Alberto Matano, Lele Mora ha voluto dire la sua anche su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. A dir suo, nella coppia ci sono stati moltissimi tradimenti. “De Martino fa bene la sua vita. E’ diviso da Belen, ora può trombare con chi vuole” ha specificato lasciando intendere che il birichino tra i due è proprio il ballerino, che oggi è diventato presentatore di Stasera tutto è possibile. Single, libero e di successo, che a Stefano piacciano le belle donne è ormai risaputo e tutti gli occhi sono puntati sui suoi presunti flirt. Infine, su Gabriel Garko: “E’ stato grazie a me che ha vinto Il più bello d’Italia nel 1986 e sempre io l’ho presentato ad Alberto Tarallo, capo della Ares Film, quando mi ha rivelato di voler diventare un attore”. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

