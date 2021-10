scoop-pazzesco-alberto-matano,-finalmente-presenta-la-fidanzata.-eccola,-l’avete-riconosciuta?-fan-in-delirio-sul-web

Alberto Matano è stato a cena con una donna misteriosa che potrebbe essere, secondo molti, la sua fidanzata. Il famoso presentatore Rai è molto riservato riguardo la sua vita privata. Ormai sappiamo da tempo che il suo cuore è impegnato, ma nessuno riesce a capire con chi. Sono diverse le donne il cui nome viene legato al suo. Ma troppo spesso si tratta di abbagli. Il giornalista si circonda di donne, dello spettacolo e non, anche in qualità di amiche, depistando così le indagini. E se pensavamo che l’estate potesse portare degli scoop, così non è stato. Dalla Sicilia, le sue stories lo ritraevano sempre da solo.

Alberto Matano non vuole assolutamente svelare chi sia l’amore della sua vita. Ma ha ben chiarito di essere occupato: “Non sono single. Trovo spazio per i nipoti che crescono, per i genitori a Catanzaro, per la mia vita affettiva. Sono andato molto vicino ad avere un figlio, ho due fratelli che mi hanno regalato tre fantastici nipoti che hanno colmato questo vuoto”. Insomma, pur essendo il suo cuore impegnato sembra che il presentatore non sia intenzionato a compiere il passo successivo e creare una famiglia. Le sue attenzioni, quindi, sono per lo più concentrate sulla sua carriera.

E Alberto Matano ne ha fatta di strada in Rai. Lo abbiamo conosciuto come mezzobusto del Tg 1, dove ha condotto molte edizioni speciali: la nascita del governo Monti, il giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’attacco a Charlie Hebdo, l’attentato a Nizza e le cerimonie di apertura Expo 2015. Poi è stato autore e conduttore di Sono innocente, una trasmissione che intervistava persone ingiustamente arrestate e ne studiava il processo e i motivi di questi errori giudiziari. Lo show fu un successo, così il giornalista ha deciso di scrivere un libro per approfondire le storie più amate: Innocenti – Vite segnate dall’ingiustizia.

Infine, è sbarcato a La Vita in Diretta, dove è padrone di casa ancora oggi. Pur essendo stato accusato da Lorella Cuccarini, sua ex co-conduttrice, di maschilismo, tutte le altre colleghe della Rai si sono unite per prendere le sue difese. Alberto Matano è molto amato dalle colleghe, che riempiono anche i suoi social di complimenti e commenti amorevoli. Mai, prima di oggi, però, aveva pubblicato storie di una cena romantica con una donna. E’ quello che è successo pochi giorni fa. Il presentatore ha mostrato, stranamente, ai suoi follower, la donna che era al suo fianco.

E’ raro vedere Alberto Matano con donne che non siano sue colleghe e amiche. Di colei che ha rapito il suo cuore, nessuna traccia. Ma l’ultima pubblicazione è differente. La protagonista non fa parte del mondo dello spettacolo, e questo subito ha messo in allarme le sue follower, da sempre incuriosite sulla sua vita privata. Si tratta di Paola Diana, un’imprenditrice famosa che seleziona maggiordomi, super nannies, private chef e domestici multitasking. Nello scatto mostrato dal famoso presentatore Rai appare felice in sua compagnia. Che lui abbia finalmente deciso di presentare ai fans la sua fidanzata?

