scoop-pazzesco-alessia-marcuzzi-confessa-la-sua-storia-con-una-donna-famosa:-“ecco-chi-mi-ha-fatto-impazzire”

Alessia Marcuzzi ha raccontato ai suoi follower che il posto più strano in cui ha fatto se**o è su un aereo, insieme a un calciatore. Sembrano i discorsi che si fanno tra ragazzi, nelle notti d’estate con una birra tra le mani. Ma sono diventati anche i pettegolezzi che si fanno via social e che spesso comprendono i personaggi famosi. Sono moltissimi ormai i volti dello spettacolo che permettono ai loro follower di fargli delle domande, a volte anche imbarazzanti. ma la famosa presentatrice non si è mai tirata indietro sul tema della sessualità, che le è molto caro e sul quale ha fatto diverse confessioni.

Adesso, Alessia Marcuzzi ha svelato di aver fatto se**o su un aereo. Tuttavia, la donna non è scesa nei dettagli e soprattutto non ha rivelato l’identità del suo partner. A questo, però, ci ha pensato subito Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, sempre attento ai gossip. “Gli indizi portano a uno dei primi incontri che la show girl ebbe con un ex portiere di calcio, poi diventato suo fidanzato”. Il calciatore in questione sarebbe Carlo Cudicini, ex portiere del Chelsea, il quale ha avuto una relazione proprio con la Marcuzzi per ben 5 anni, dal 2003 al 2008. Che sia lui?

Intanto, Alessia Marcuzzi ha recentemente svelato anche di essere in possesso di diversi sex toys e di provare attrazione per le donne. La famosa presentatrice ha infatti ammesso più volte che il suo unico vizio è proprio il se**o. “Il se**o è l’unico vizio che ho. E credo che si veda, perché fisicamente sto bene. Starei sempre nuda, farei un calendario anche domani. Amo la mia fisicità anche se da ragazzina ero una specie di ‘cozza’: alta, rossa e con le lentiggini. Quando mi proposero di fare foto sexy fui entusiasta. Pensai: ecco la mia rivalsa” Parole importanti che esprimono un forte messaggio di body positivity.

“Sono una pazzerella. Amo stupire, sorprendere. Amo il brivido, detesto la routine. A volte mi prende un bisogno di libertà talmente forte da mollare tutto e partire anche solo un giorno, staccare dal mondo. E’ un modo per rigenerarmi e ritrovare la carica giusta”. Una carica che sicuramente è piaciuta molto a tutti gli uomini con cui è stata. O anche alle donne? In una recente intervista Alessia Marcuzzi ammette di essere attratta anche dal genere femminile: “Ho una parte maschile assai invadente. Sin da piccola ho sempre avuto un approccio molto virile alle cose. Ho, come tutte le donne, un lato saffico”.

Quindi la rivelazione bollente: “Provo un’istintiva attrazione per la bellezza femminile. Le donne, insomma, non mi lasciano del tutto indifferente soprattutto nel mio campo con molte colleghe bellissime”. Alessia Marcuzzi non ha specificato se si è già catapultata, nel corso della sua vita, in un rapporto sessuale con un’altra donna e soprattutto su chi possa essere questa “vip”ma diciamo che l’ha fatto capire, tanto che alcuni hanno già ipotizzato un rapporto con la Queen di canel 5, Maria de Filippi.

A lei sono stati attribuiti molti flirt femminili anche se ovvaimente sono solo mere supposizione e a volte anche cattiverie. Quel che è certo è che non disdegna l’idea nel modo più assoluto. Per il momento, però, afferma di essere completamente fedele e di non aver bisogno di nuove emozioni sulla sfera sessuale: “Per ora sono devota solo al mio uomo. Non ho altre curiosità”. Che dopo tre matrimoni etero la aspetti la prima relazione omosessuale?

