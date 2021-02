Scoop Pazzesco, Beatrice Bonocore dimentica Davide con l’altro protagonista di Uomini e Donne. Beccati così sulla spiaggia deserta. Fan in delirio

Cosa ci fanno Giorgio e Beatrice di Uomini e Donne insieme? Nel pomeriggio di ieri, sabato 20 febbraio 2021, l’ex corteggiatrice di Davide Donadei ha postato una foto che sta infiammando il Web. I due sono stati corteggiatori dei troni di questa stagione nel programma di Maria De Filippi, ed entrambi non sono stati scelti dai tronisti. Beatrice ha corteggiato Davide e per una buona parte del pubblico la scelta poteva essere lei. Il tronista invece ha seguito il suo cuore, che lo ha portato da Chiara. Sophie Codegoni ha avuto un po’ di confusione, tanto quanto il suo amico e collega Davide, ma alla fine ha scelto Matteo.

E mentre le due coppie si godono i primi giorni d’amore e di fidanzamento, le loro non scelte si ritrovano lontano da Uomini e Donne. Un incontro casuale oppure un vero e proprio appuntamento? Non è dato saperlo. Per ora Beatrice Buonocore e Giorgio Di Bonaventura non hanno commentato il loro incontro, hanno solo pubblicato la foto. “Mi è sembrato di incontrare un Dibo”, ha scritto Beatrice sullo scatto. Che subito è stato condiviso anche da Giorgio, aggiungendo il luogo in cui si trovano.

Beatrice e Giorgio si sono visti su una spiaggia vicino Giulianova. Di Bonaventura è di Teramo e gioca anche nella squadra di basket della città abruzzese, ma cosa ci faceva invece Beatrice lì? Lei non è abruzzese, sarebbe strano un incontro casuale quindi. Oltretutto su una spiaggia, in inverno, e in un luogo non rinomato. Insomma, non si sono di certo incontrati in centro a Roma o a Milano. Oppure a Riccione, dove per caso potrebbero trovarsi entrambi. Allora Beatrice ha raggiunto Giorgio in Abruzzo? Per il momento le ipotesi rimangono tali. Anche perché i due corteggiatori di Uomini e Donne potrebbero essersi rivisti in amicizia, nessuno può escluderlo. (continua dopo la foto)

Ma in attesa di dichiarazioni e risposte da parte dei diretti interessati, in tanti si sono riversati su Twitter per commentare la foto di Beatrice e Giorgio insieme dopo Uomini e Donne. Quasi tutti fanno il tifo per loro e sperano che si mettano insieme, insomma di vedere nascere questa nuova coppia. Un colpo di scena che farebbe piacere a molti: “La coppia di cui avevo bisogno”, ha scritto qualcuno. “Mettetevi insieme vi prego”, ha commentato qualcun altro.

Insomma i fan di Uomini e Donne che tifavano per loro, delusi dalla scelta dei due tronisti ora sperano di vederli insieme e non da amici ma come coppia. In effetti questo incontro lascia ben presagire in quanto le occasioni per diventare così amici durante le puntate dello show di Maria de Filippi non sono così tante e non si è mai vista questa complicità tra i due. Che quindi abbiano deciso di consolarsi a vicenda? In molti lo sperano anche se qualcuno lamenta: “Ci avete messo poco a dimenticare ….” E voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra.

L’articolo Scoop Pazzesco, Beatrice Bonocore dimentica Davide con l’altro protagonista di Uomini e Donne. Beccati così sulla spiaggia deserta. Fan in delirio proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.