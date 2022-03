scoop-pazzesco-carlotta-mantovan,-la-foto-di-lei-incinta-scatena-il-web,-ecco-la-nuova-vita-dell’ex-moglie-di-frizzi

Carlotta Mantovan ha pubblicato una fotografia con il pancione che ha scatenato l’entusiasmo dei suoi follower. La conosciamo come moglie di Fabrizio Frizzi, compianto presentatore che ci ha lasciati improvvisamente per una emorragia cerebrale. Sin da piccola la donna ha sempre avuto un’inclinazione verso il mondo dello spettacolo. Dotata di una bellezza naturale, la donna nel 2001 ha preso parte anche al concorso di Miss Italia arrivando al secondo posto in cui si è aggiudicata la fascia di Miss Deborah. Dal 2005 al 2008 ha iniziato la sua carriera da giornalista come presentatrice delle previsioni meteo su Sky Meteo 24.

Nel 2001 Carlotta Mantovan ha incontrato la sua metà della mela, il conduttore di Raiuno, Fabrizio Frizzi. L’incontro tra i due, inoltre, è avvenuto proprio quando Carlotta Mantovan ha preso parte al concorso di Miss Italia, e all’epoca Carlotta Mantovan aveva solo 19 anni e Frizzi 43. Quando la Mantovan aveva 20 anni si è fidanzata con il conduttore, fresco divorziato dal matrimonio con Rita Dalla Chiesa. Per questa relazione, però, i due hanno subito tantissimi attacchi e critiche che però non sono riusciti mai a scalfire il loro rapporto che nel 2014, dopo 12 anni di relazione, è confluito nel matrimonio celebrato il 4 ottobre. ( continua dopo la foto)

La figlia di Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi, nata nel 2014, è Stella Frizzi. Dopo la morte di Fabrizio, Carlotta Mantovan ha provato a riprendersi, soprattutto grazie alla figlia Stella che, come si vede anche dal suo account Instagram, le sta sempre vicino. Si è anche vociferato di un nuovo amore per Carlotta Mantovan, ma erano solamente delle dicerie di gossip. Nel 2018 diventa conduttrice di Tutto salute, programma di Rai 3. Ma è da molto tempo ormai che non la vediamo più nel mondo del piccolo schermo. Dopo aver subito il tragico lutto, infatti, ha deciso di cambiare completamente vita.

Carlotta Mantovan si è trasferita in Francia con sua figlia Stella, in campagna. Ha quindi deciso di allontanarsi dalla società e rintanarsi in compagnia della natura, dove si prende cura dei cavalli, da sempre i suoi animali preferiti. La ex modella si è ritrovata a dover crescere sua figlia da sola, circondata però dall’affetto di amici e parenti. Ma ha scelto di allontanarsi da questi legami. E’ da tempo, quindi, che non la vediamo nel mondo del piccolo schermo. L’unico collegamento che ha ancora con i suoi fans sono i social network, attraverso i quali i Vip condividono momenti della loro quotidianità.

Anche sui social, però, Carlotta Mantovan pubblica molto poco. Forse anche per questo, ogni scatto condiviso entusiasma il suo pubblico e non solo. Anche gli altri personaggi televisivi, turbati dalla morte di Fabrizio Frizzi, non perdono occasione per onorare la sua vedova. Non a caso, lo scatto che ha pubblicato ha riscosso un enorme successo ed è diventato subito virale. La fotografia la ritrae quando era incinta di Stella, con un vestitino aderente e un pancione molto pronunciato. Risale al 2013, anno in cui era ancora molto innamorata del suo amore, morto dopo soli 5 anni.

