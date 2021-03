Scoop pazzesco, Dal Gf Vip a Uomini e Donne. Maurizio Costanzo conferma tutto. Ecco chi è la nuova tronista

Dayane Mello potrebbe entrare nel mondo di Maria De Filippi e partecipare a Uomini e Donne in qualità di tronista. La brasiliana ha raggiunto un grande successo in seguito al Grande Fratello Vip, dove tutti pensavano avrebbe sfidato in finale il vincitore Tommaso Zorzi. Contro ogni previsione, è uscita invece al televoto contro l’ex velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli. Il suo è stato ugualmente un percorso molto seguito e al telespettatore non è sfuggita la forte voglia di amore che ha questa donna, con cui la vita non è stata molto generosa.

Nella casa più spiata d’Italia Dayane Mello si è lanciata con più di un concorrente, non avendo mai successo. Tra le sue infatuazioni, a riscuotere maggior attenzione mediatica è stata sicuramente quella per Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. Solo nel corso delle ultime settimane la modella brasiliana ha avuto il coraggio di rivelare il suo amore. Troppo tardi, perché l’amica aveva da poco cominciato una conoscenza intima con Andrea Zenga. Uscita dal Grande Fratello Vip Dayane è tornata alla sua casa sul Lago di Como e ha riabbracciato sua figlia Sofia, ma per il momento non sembra avere grandi impegni lavorativi.

E’ Maurizio Costanzo a ipotizzare un futuro televisivo per la sudamericana. Nella rubrica che tiene sul settimanale Nuovo ha affermato che Dayane Mello ha fatto un bellissimo percorso al Grande Fratello Vip e avrebbe meritato la vittoria. La sua burrascosa vita amorosa la rende una perfetta candidata per il trono di Uomini e Donne. “Come tronista a U&D saprebbe mettersi in gioco dal punto di vista sentimentale”. Se Costanzo ipotizza, è probabile che sua moglie, Maria De Filippi, sia già alle prese con le trattative per avere la ex gieffina nel suo dating show.

Dayane Mello sarà la nuova tronista di Uomini e Donne?

Dayane Mello ha sempre avuto, del resto, una propensione per i reality. Giunta in Italia nel 2014, ha iniziato a lavorare come modella per poi debuttare in televisione partecipando alla decima edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci su Rai 1, in coppia con Samuel Peron. Nel 2017 ha partecipato alla dodicesima edizione de L’Isola dei famosi e due anni dopo a Pechino Express, insieme alla modella Ema Kovač per la coppia “Le Top”. Uomini e Donne sarebbe solo il fiore all’occhiello per la donna, e chissà se nel programma troverà finalmente l’amore.

Intanto, uscita dalla casa, il suo rapporto con Rosalinda Cannavò sembra essere definitivamente terminato. Le ultime settimane al Grande Fratello Vip sono state costellate di litigi e incomprensioni tra le due donne, che non hanno avuto il tempo né il modo di riappacificarsi. Nonostante questo, in una diretta con Marcela McGowan, influencer brasiliana, Dayane Mello ha confessato di volere ancora molto bene all’amica e di sperare in un riavvicinamento: “Sì, io le voglio molto bene, è una persona speciale e stanno succedendo molte cose anche nella sua vita… ma il bene c’è, noi ci siamo sempre state l’una per l’altra”. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

