Scoop pazzesco Gigi D’Alessio, Ecco chi è la nuova fidanzata più giovane di 26 anni, La Tatangelo infuriata reagisce così. Fan increduli

Gigi D’Alessio sarebbe impegnato in una nuova relazione con una donna più giovane di 26 anni. Dopo essere uscito dalla relazione con Anna Tatangelo, sono state molte le voci su un suo possibile flirt, ma non hanno mai trovato fondamento. Il nuovo rumors, partito dal Mattino, sembra invece essere veritiero e segnerebbe la fine definitiva della storia d’amore con la famosa cantante. Sono tantissimi i fans che sperano in un loro ritorno di fiamma, soprattutto dopo averli visti più volte insieme in occasione di feste e giornate in famiglia col figlio Andrea.

Purtroppo per i sognatori, questa love story è terminata. Come annunciato dallo stesso Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, si sono lasciati di comune accordo e mantengono un buon rapporto soprattutto per il figlio che hanno avuto insieme. Le speranze han continuato a correre finora: il cantante partenopeo ha una nuova fidanzata. Sarebbe una sua grande fan, conosciuta a Capri nel corso di un concerto dove lui cantava. Il suo nome è Denise, ha 28 anni (26 meno di Gigi) e sarebbe stata avvistata insieme a lui in più di un’occasione, sia nella capitale che altrove.

Non solo, la loro relazione non sarebbe alle prime armi. A quanto pare, la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio si è già trasferita nella villa che prima condivideva con Anna Tatangelo. Secondo i pettegolezzi, avrebbe anche conosciuto i primi tre figli del famoso cantante: Claudio, Ilaria e Luca, avuti durante il matrimonio con Carmela Barbato, durato 20 anni. Un nuovo amore che va a gonfie vele, al punto che ci domandiamo se a breve ci regalerà un’altra canzone intitolata Denise. L’unico figlio a non averla ancora conosciuta è proprio Andrea, 11 anni, avuto insieme alla cantante.

Che Anna Tatangelo non voglia che la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio entri nella vita del loro figlio? O si tratta di un dispetto che gli sta facendo? Per quanto i due insistano sui loro civili rapporti, c’è qualcuno che insinua che le cose tra loro non sono proprio rose e fiori. In merito si è espresso anche Costantino Della Gherardesca, uno dei giurati de Il cantante mascherato, la trasmissione di Rai 1 diretta da Milly Carducci. Ipotizzando che dietro delle maschere ci siano proprio i due protagonisti della chiacchierata coppia ha lanciato uno scoop: “So che la loro relazione non è finita molto bene”.

Secondo il giurato Gigi D’Alessio sarebbe nascosto dietro la maschera del lupo, mentre Anna Tatangelo dietro quella della giraffa. Ecco le sue parole esatte: “So che la loro relazione non è finita molto bene e che nel Palazzetto i concorrenti non hanno rapporti non sanno chi c’è nelle altre maschere, quindi è possibile che entrambi siano concorrenti senza saperlo”. Nel caso, si tratterebbe di un incrocio pazzesco. Tatangelo-D’Alessio per far schizzare alle stello lo share? Intanto entrambi sono liberi di vivere nuove relazioni e Gigi non ha perso tempo, ha scelto presto una delle sue fans sfegatate. Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L'articolo Scoop pazzesco Gigi D'Alessio, Ecco chi è la nuova fidanzata più giovane di 26 anni, La Tatangelo infuriata reagisce così. Fan increduli proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.