Scoop pazzesco Luca Laurenti, Dall’esilio pubblica un bacio col suo compagno famoso. Cos’è successo al maestro

I fans di Luca Laurenti possono tornare tranquilli: il ritorno del maestro è stato in grande stile. Paolo Bonolis, in occasione di San Valentino, ha pubblicato tre scatti insieme al compagno di sempre in cui i due si baciano sulla bocca. Il collage è subito diventato virale, con commenti e condivisioni. Tutti si sono domandati che fine avesse fatto durante la pandemia. Laurenti non ha social e non ha tentato di mettersi in contatto con il mondo esterno in nessuna maniera. Ma è molto amato dai telespettatori, che hanno continuamente domandato come stesse e dove fosse.

A doverli tranquillizzare è intervenuto più di una volta Paolo Bonolis. Il famoso conduttore ha spiegato che Luca Laurenti vive da eremita, ed è proprio così che ha deciso di passare questo periodo lontano dal piccolo schermo. Senza telecamere, l’uomo non ha preso in considerazione l’idea di approcciarsi ai social con Stories o dirette, ma ha preferito ritirarsi per stare in contatto con la natura e con se stesso. E’ quello che secondo Bonolis fa anche ogni volta che finisce di lavorare. Ma adesso il tempo per l’autoisolamento sta per finire e ritorna in grande stile. ( continua dopo la foto)

Il collage creato da Paolo Bonolis fa ben sperare. Si vociferava di un grave litigio avvenuto tra i due, che conducono insieme Avanti un altro. La trasmissione Mediaset sarebbe dovuta cominciare l’11 gennaio ma è stata rimandata per problemi legati al Covid-19. Al suo posto, sono andate in onda le repliche di Caduta Libera di Gerry Scotti, che a lungo andare hanno annoiato il pubblico, che si è lamentato di conoscere le puntate ormai a memoria. Per la gioia dei telespettatori, è stato annunciato che il programma di Luca Laurenti e Bonolis riprenderà a inizio marzo.

La squadra del nuovo amatissimo game show tornerà a tenerci compagnia nei pomeriggi di Canale 5. La paura di un non rientro di Luca Laurenti sembra essere scongiurata grazie al messaggio che il presentatore romano ha voluto lanciare tramite il collage pubblicato. Altri indizi sono sulle pagine Facebook e Instagram di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis che sceglie per Avanti un altro i personaggi sicuramente più interessanti e divertenti che in qualche modo riescono a fare show. La donna ha pubblicato tramite social l’annuncio della ripresa dei giochi.

Nella stories pubblicata su Instagram, vediamo Paolo Bonolis circondato da alcune donne del minimondo, Claudia Ruggeri, Laura Cremaschi, Francesca Brambilla e Sara Croce. L’assenza di Luca Laurenti non è passata inosservata ai follower della donna, destando nuovamente la loro preoccupazione. Sulla sua pagina Facebook, invece, il nome del maestro viene messo vicino a quello del marito, per risollevare gli spiriti. Insomma, il pubblico, per quanto affezionato a Bonolis, non riesce assolutamente ad accettare l’idea di una sua separazione con Laurenti.

