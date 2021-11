Scoop pazzesco Romina, Beccata in un bacio appassionato col famoso attore. “Albano è geloso, è successo un putiferio”

Romina Carrisi si è scambiata un bacio romantico con Emanuel Caserio e lo ha condiviso con i suoi follower di Instagram. Lui è un attore conosciuto maggiormente per il suo ruolo di Salvatore Amato ne Il paradiso delle signore. Ma adesso i due stanno lavorando insieme a Oggi è un altro giorno, trasmissione Rai condotta da Serena Bortone. Ospiti, storie e confronti al servizio di un programma che ogni giorno vuole raccontare come il Paese abbia voglia di ritrovare la sua normalità ricominciando dai racconti delle persone celebri e non solo per capire, per condividere, per conoscere meglio la realtà dell’oggi.

La conduttrice accoglierà un gruppo di amici che la accompagneranno nel corso delle puntate, con i quali condividerà argomenti all’ordine del giorno, incontrerà personaggi noti che si racconteranno attraverso interviste intime, animerà confronti su questioni che dividono l’opinione pubblica. Tra questi, ci sono proprio Romina Carrisi ed Emanuel Caserio, che puntata dopo puntata, sembrano essere sempre più complici. I primi segnali di una attrazione sono nati proprio in televisione. Dopo un finto svenimento messo in scena dalla figlia di Albano e della Power, il ragazzo l’ha baciata delicatamente sulle labbra. ( continua dopo la foto)

Già questo gesto aveva messo in sentinella i fans, soprattutto quelli di Romina Power che è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata. Ma i baci sono continuati anche dopo la fine della trasmissione. La location è la casa dell’attrice e imprenditrice che ha organizzato una cena tra amici. Nello specifico, suoi ospiti erano gli altri componenti del cast di Oggi è un altro giorno, come la cantante Jessica Morlacchi e l’ex concorrente de L’Eredità Massimo Cannoletta. Ma è con Emanuel Caserio che la donna si intrattiene maggiormente. Soprattutto, è insieme a lui che si diletta in cucina.

Romina Carrisi ed Emanuel Caserio preparano insieme la pasta per tutti, condividendo questi momenti anche con i loro follower su Instagram. Lei mette in mostra le sue doti culinarie, mentre lui le fa da assistente, tagliando le zucchine. Non passano assolutamente inosservati gli sguardi languidi e i sorrisi di complicità. In un crescendo sempre maggiore, finché i due non decidono di scambiarsi un bacio. Bacio che è stato immortalato dalla storia sul social e che ha immediatamente entusiasmato i fans. E’ sempre bello vedere storie d’amore reali nascere in televisione.

Soprattutto quando i personaggi interessati sono sempre stati molto riservati. Emanuel Caserio si è dichiarato single, non entrando nei dettagli sulla sua vita sentimentale. Romina Carrisi invece non ha mai voluto parlare molto delle sue storie d’amore. L’ultima intervista in cui ha affrontato l’argomento risale al 2019, quando si era appena conclusa per lei una relazione molto importante che durava da tempo.

La donna ci tenne semplicemente a specificare di non stare affatto soffrendo, perché la decisione era stata presa di comune accordo con il suo ex. Come finirà adesso con Emanuel? Intanto stando alle voci pare che papà Albano sia molto geloso della figlia su cui ha un senso di protezione molto forte e sarebbe preoccupato per le sue sofferenze d'amore passate. Speriamo che stavolta la bella Romina sia davvero fortunata.

