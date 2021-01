Scoop pazzesco, Stefano De Martino esce allo scoperto con Bianca Guaccero. Beccati così, fan in delirio

Si vocifera di un flirt tra Stefano De Martino e Bianca Guaccero. I due sono entrambi single, genitori, volti noti in casa Rai e potrebbero formare una bellissima coppia. La notizia di una presunta simpatia ha già infiammato il popolo del web e non solo. Sembra che anche la conduttrice di Detto Fatto si sia trovata in estremo imbarazzo quando Jonathan Kashanian l’ha incalzata sull’argomento. E’ stato proprio l’influencer, infatti a spargere la voce e a parlare in televisione nonostante l’evidente contrarietà della ragazza, che ha cercato di negare senza molta convinzione.

Ma vediamo cosa è successo nel dettaglio: Jonatha Kashanian ha affermato che Bianca Guaccero e Stefano De Martino avrebbero formato una coppia perfetta e ha poi consigliato alla presentatrice di andare a prendere un caffè col collega. L’ex marito di Belen è ormai lanciato sul piccolo schermo e sta riscuotendo molto successo in Rai. Nonostante questo, tutti gli sguardi sono puntati a chi sarà la sua prossima fiamma. Del resto, è uscito definitivamente dal matrimonio con una delle donne più belle e sensuali che la televisione ci ha regalato negli ultimi anni.

Stefano De Martino è sempre molto discreto sulla sua vita privata e nonostante i vari rumors che lo hanno riguardato da vicino, non si è mai saputo nulla con certezza. L’ex ballerino di Amici sembra essere molto concentrato sul lavoro e sulla sua carriera da presentatore, senza mai escludere dai suoi impegni il figlio avuto con Belen, Santiago. Si vocifera adesso di un fratellino/sorellina in arrivo per il bambino: con molta probabilità la showgirl argentina è in dolce attesa, insieme al suo nuovo compagno Antonino Spinalbese con cui le cose, a quanto pare, stanno andando per il meglio.

Speriamo che dopo il burrascoso matrimonio con Stefano De Martino Belen trovi finalmente un compagno di vita che la renda felice. Per il presentatore di Avanti un Altro, al contrario, vediamo prospettarsi una lunga carriera da Don Giovanni. La prossima potrebbe essere proprio Bianca Guaccero che arrossisce come una scolaretta al solo sentir pronunciare il suo nome. “Non ne sapevo nulla, è stata tutta un’idea di Jonathan” ha cercato di smentire la presentatrice Rai, per poi essere messa nuovamente in difficoltà dal noto influencer che ha deciso di aggiornare i telespettatori sulla coppia nascente.

“Devo dirvi un po’ di cose, da ieri Stefano De Martino segue Bianca Guaccero su Instagram e i due andranno a prendere questo famoso caffè”. Probabilmente lo scambio di battute tra Jonatha Kashanian e la presentatrice di Detto Fatto è arrivato fino all’ex marito di Belen, che non se lo è lasciato ripetere due volte. Seppur un flirt non era ancora nato, nulla toglie che potrebbe accadere qualcosa tra i due nei prossimi giorni. Del resto, sono entrambi giovani e belli e una storia fra loro non farebbe altro che entusiasmare i telespettatori, sempre entusiasti delle relazioni tra vip.

