Scoop pazzesco, Stefano De Martino “ruba” la fidanzata a Alberto Matano. Il flirt che nessuno si aspettava, Chi è lei

Galeotti sono i corridoi Rai, dove nascono e finiscono gli amori più seguiti e chiacchierati. Uno dei protagonisti indiscussi della stagione in corso è Stefano De Martino, i cui flirt finiscono sulle prime pagine di tutti i giornali. Nato come ballerino ad Amici, sin dalla sua prima apparizione in televisione ha fatto discutere i telespettatori per essersi accaparrato una delle dive più amate del momento, Belen Rodriguez, all’epoca all’apice del successo. La sua carriera come Don Giovanni del piccolo schermo ha avuto vita breve, dato che con la bella show girl è convolato a nozze.

Oggi i due hanno preso definitivamente (pare) strade diverse e Belen è in attesa del suo secondo figlio da un altro uomo, Antonino Spinalbese. Sembra sia giunto il momento per Stefano De Martino di mettere in mostra le sue doti da sciupafemmine. Nonostante il forte potenziale, il ballerino oggi presentatore e volto dello spettacolo insiste nel tenere la sua vita privata segreta, non lasciando che i telespettatori capiscano quali sono le donne che stanno cadendo nella sua rete. Ma i più esperti tengono gli occhi puntati su di lui e non si lasciano sfuggire certi movimenti.

Proprio grazie alle intuizioni del mondo dietro le quinte veniamo a conoscenza dei vari amorini che Stefano De Martino sta avendo in Rai e non solo. Conferme non ce ne sono, ma non sempre sono necessarie. Oggi a finire in prima pagina è il suo flirt con Andrea Delogu, la bella rossa che sulla rete di Stato ricopre diversi ruoli, da ‘Indietro Tutta! 30 e lode’ a ‘Guarda..stupisci. La Delogu è single da pochissimo, al punto che la sua separazione dall’attore Francesco Montanari non è stata ancora pubblicamente riconosciuta. Ma al popolo del web non è sfuggito il suo trasferimento in un’altra casa e il suo comportamento da donna libera.

Stefano De Martino non è l’unico con cui Andrea Delogu sembra avere una simpatia. Ultimamente si è parlato anche di un particolare feeling che la presentatrice mostra di avere con un altro importante volto Rai, Alberto Matano. Sempre più al centro del gossip, la rossa del piccolo schermo sembra essere molto contesa. Un flirt con Stefano De Martino è di sicuro il benvenuto dal mondo del web: entrambi belli, entrambi single da poco, i telespettatori attendono che i due personaggi si rendano protagonisti di vicende clamorose, così come è la carriera che stanno facendo.

In particolare, Stefano De Martino sembra essere molto concentrato sul suo successo in televisione. Oggi è il padrone di casa a Stasera tutto è possibile, in onda ogni martedì su Rai 2, ricevuto in eredità da Amadeus. In questa stagione lo show ha sbancato in fatto di ascolti, confermando la sua presenza anche per l'anno venturo. Oggi il bel ballerino è anche presente in prima serata il sabato sera su Canale 5, dove è un giudice esterno di Amici di Maria De Filippi, insieme a Emanuele Filiberto di Savoia e a Stash. L'unico amore che mostra al pubblico è quello per il figlio avuto con Belen, Santiago.

