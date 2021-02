Scoop pazzesco Stefano De Martino, Scoperti gli incontri segreti con la famosa moglie del calciatore, Beccati così, Fan sconvolti

Si vocifera di un nuovo flirt per Stefano De Martino, che sarebbe stato avvistato in quel di Napoli con Melissa Satta. Da quando si è lasciato con Belen Rodriguez è il re del gossip. Un semplice concorrente di amici che è riuscito a conquistare per ben due volte una delle donne più desiderate d’Italia. Ed entrambe le volte è stato proprio lui a farla soffrire. Che le donne impazziscano per i poco di buono è risaputo e il ballerino partenopeo sembra avere tutte le carte in regola per diventare uno dei più grandi donnaioli del mondo dello spettacolo e non solo.

Oggi Stefano De Martino si concentra sulla carriera, non tralasciando di dedicare spazio al figlio avuto con la showgirl argentina, Santiago. Diventato il presentatore di Stasera tutto è possibile, su Rai 2, sembra avere un brillante futuro in Rai. Sulla vita privata è molto discreto ma sono moltissimi i flirt che gli vengono affibbiati, anche se altrettanto spesso vengono smentiti. E’ caccia alla futura donna dell’ex marito di Belen e stavolta i riflettori sono puntati sulla bella Melissa Satta. Prima di lei, Mariacarla Boscono, Mariana Rodriguez, Bianca Guaccero, addirittura Alessia Marcuzzi.

Più recentemente gli è stato attribuito anche un flirt con Chiara Nasti. L’influencer però ha smentito, rivelando di avere una relazione con Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma. Oggi, per Stefano de Martino, è il turno di Melissa Satta, il cui matrimonio con Kevin Prince Boateng è definitivamente finito. Come ha raccontato lei stessa a Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin, il dolore in lei per questa perdita è ancora forte perché il loro rapporto è sempre stato stupendo e avrebbe voluto mantenerlo saldo per amore del figlio, ma così non è stato e i due hanno divorziato di comune accordo.

Melissa Satta e Stefano De Martino hanno già due cose in comune: una separazione e un ritorno di fiamma andato male, e un figlio. Sono entrambi due volti amati della televisione italiana e si dice che sono stati visti insieme a Napoli, città di origine del presentatore. A divulgare il pettegolezzo, Alberto Dandolo nella sua rubrica Pillole di Gossip sul settimanale Oggi. Prove o fotografie non ci sono, quindi il giornalista è stato molto vago: “Chi ha messo in giro la voce? E perché? Ah saperlo..” ha scritto a far capire che a lui è arrivata solo una soffiata.

E’ da vedere se la coppia uscirà allo scoperto. Intanto Melissa Satta ha partecipato come ospite a Stasera tutto è possibile, che torna in onda martedì 23 febbraio dopo una settimana di stop. Stefano De Martino sta ottenendo un discreto successo col suo appuntamento settimanale coi giochi che fanno divertire vip e telespettatori. Quest’anno gli ascolti sono calati rispetto all’edizione precedente, ma non si può parlare di flop. E’ anche da considerare la grande competizione con grandi eventi sportivi e le altre reti televisive. Siamo sicure che il presentatore si rialzerà al più presto. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

