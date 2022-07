Scoop Totti e Ilary: C’è stato un litigio furioso prima del divorzio. Parla la sorella di lei: “Certi amici dovevano stare zitti” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Sono giorni in cui non si fa altro che parlare della separazione tra Totti e Ilary Blasi. Un fatto di vita privata di due personaggi famosi ha sconvolto l’intero paese quasi come se i due fossero i parenti di ogni famiglia italiana. E’ risaputo, infatti, che il popolo italiano, ma ancor di più quello romano, ha sempre idolatrato il capitano, soprannominandolo, addirittura, l’ottavo re di Roma. La loro storia d’amore è stata sempre considerata come una fiaba ma, seppur durata vent’anni, non ha avuto il lieto fine.

Sono tanti i retroscena che stanno spuntando nelle ultime ore sulla separazione dei due ex coniugi. L’ultimo riguarda proprio il fatto che i Ilary e Totti avrebbero litigato prima di annunciare la notizia all’Ansa. Il comunicato, infatti, come tutte le testate giornalistiche e di gossip avevano preannunciato, doveva essere congiunto. Ciò non è accaduto. Ognuno ha fatto le sue dichiarazioni in modo diverso e in un arco temporale differente. Il motivo è da riscontrare proprio nell’anticipazione di lunedì 11 luglio della copertina di Chimagazine, il quale servizio sarebbe poi uscito mercoledì 13 luglio.

Ebbene, entrambi avrebbero dovuto comunicare congiuntamente, alle ore 19 di lunedì 11 luglio, la separazione. Ma, in seguito a quanto pubblicato da Chi verso le ore 20, Ilary ha annunciato per prima la notizia all’Ansa, circa un’ora dopo, con parole brevi e coincise. Totti, invece, solo dopo una ventina di minuti ha fatto le sue dichiarazioni, molto più lunghe e sentite. La copertina di Chi mostrava le foto del pupone sotto casa della sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, e proprio questo sarebbe stato il motivo scatenante del litigio tra i due coniugi che li ha portati a fare un comunicato disgiunto.

Proprio in merito alla decisione dei due di comunicare disgiuntamente la separazione e alla smentita di circa 3 mesi fa sulle voci che già a febbraio circolavano sulla loro crisi, è intervenuto il migliore amico di Totti. Si tratta di Alex Nucettelli, body builder e pr romano, nonché ex marito di Antonella Mosetti con la quale ha avuto una figlia, Asia. Fu proprio lui a presentare la Blasi al pupone più di vent’anni fa e sempre lui a presentargli Noemi. Ecco quanto dichiarato a Il Messaggero: “Hanno aspettato che Ilary finisse di condurre l’Isola dei Famosi, poi hanno annunciato la separazione. Si sono presi del tempo per organizzare tutto, per sistemare le cose dal punto di vista economico.

“Lo hanno fatto anche per i rispettivi attuali compagni, penso. Ma sono due bravissimi ragazzi, seri, che hanno cresciuto dei figli con valori solidi. Negli ultimi anni entrambi hanno fatto scelte differenti, ma penso che se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato. Lo dico con grande rispetto per tutti e due. Ho fatto incontrare tante persone che poi si sono innamorate, questo senza dubbio è stato il matrimonio più bello. Non sono state tutte rose e fiori, è normale, ma sono molto orgoglioso di averli presentati”. Dunque, stando a quanto si legge dalle parole dell’amico, pare proprio che Totti non avrebbe mai voluto tale separazione.

Ma a qualcuna non sono andate giù tali parole tanto che, prontamente, è intervenuta sui social. Stiamo parlando di Melory Blasi, sorella di Ilary, la quale, sotto al post pubblicato su instagram dal giornalista Carmelo Abbate, in merito alla separazione della coppia, ha prontamente commentato con una frase breve e coincise. Seppur non faccia il nome, si capisce benissimo che la frecciatina è rivolta al Nucettelli. “Credo che ‘certi’ amici farebbero bene a stare in silenzio”. Dunque, sicuramente non è d’accordo con il pensiero e le parole di Alex e, probabilmente, sotto c’è dell’altro. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

