Scoop Uomini e Donne, Anna Tedesco confessa: “Ecco chi è la più falsa e cosa fa dietro le quinte prima di entrare in studio. Perchè mi hanno fatto fuori”

Ieri sera Veronica Ursida e Anna Tedesco hanno fatto una diretta Instangram in cui hanno rivelato dettagli succosi sulle dame di Uomini e Donne. Istigate da Fralof che ha chiesto loro chi fosse la più vanitosa, le dame si sono lasciate andare in confidenze e retroscena sulla trasmissione più seguita della fascia pomeridiana di canale 5. In particolare Veronica ha rivelato che per lei la più vanitosa è sicuramente Roberta, con cui si sa, i rapporti non erano di certo idilliaci. Le due hanno avuto anche numerosi scontri in studio rivaleggiandosi alcuni cavalieri del trono over.

Anna Tedesco invece non ha dubbi. La più vanitosa per lei è sicuramente Ida Platano. Non solo, l’ex dama over di Uomini e Donne ha rivelato che la Platano è una che “se la tira”, l’unica che dietro le quinte non salutava neanche le altre del parterre femminile rivolgendo la propria amicizia solo a Gemma Galgani, caso strano, la più famosa del gruppo e anche quella che ha maggiore visibilità. Insomma un attacco duro alla Platano che probabilmente rientrerà nella trasmissione. Secondo la Tedesco inoltre la storia tra Ida e Riccardo è finita a causa della sua insicurezza e dalle continue richieste di certezze, cosa che invece Roberta non fa in quanto più donna

Insomma, grazie alle domande di Fralof, artefice di un vero e proprio scoop, le due non se lo sono certo mandate a dire e non si sono risparmiate sulle altre del trono over. Tra l’altro hanno anche notato come ormai il parterre femminile sia del tutto cambiato e che ci siano tantissimi volti nuovi che loro neanche conoscono. Strano insomma che ad alcune venga data la possibilità di tornare mentre ad altre no. Veronica infatti avrebbe chiesto più volte alla redazione di Uomini e Donne, di poter riprendere il suo percorso in studio ma l’opportunità le sarebbe stata negata, come confermato in diretta anche da Maria de Filippi.

Intanto proprio Ida avrebbe completamente stravolto il suo look in vista di un ritorno ad Uomini e Donne. L’ex dama si è sempre mostrata con dei bellissimi capelli lunghi biondo cenere ma dopo il Trono Over e l’inizio della relazione tra l’ex Riccardo e Roberta Di Padua, altra ex dama del parterre femminile, è sembrato quasi voglia mettere una parola fine stravolgendo completamente il suo look.

Una vera e propria rivoluzione per la sua immagine, che dalle tonalità calde del grano ha virato per un hairstyling più aggressivo e sofisticato allo stesso tempo: un castano scuro e delle onde super seducenti! Questa nuova acconciatura ha mandato in visibilio i suoi followers, che non hanno potuto far altro che apprezzare questo nuovo look. I commenti sono dei più disparati e provengono sia dagli uomini che dalle donne, dimostrando quanto Ida sia amata anche dall'universo femminile. Insomma sembra sia proprio un cambiamento in vista del ritorno a Uomini e Donne.

