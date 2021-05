Scoop Uomini e Donne, Armando fatto fuori passa alla concorrenza. Ecco cos’è successo e cosa fa ora

I fedeli telespettatori di Uomini e Donne in questi giorni si stanno chiedendo con insistenza che fine abbia fatto Armando, uno dei più grandi protagonisti del trono over del programma di Maria De Filippi. Stiamo parlando appunto di Armando Incarnato, il quarantenne napoletano che negli ultimi anni è stata una presenza assidua in studio: non notarlo era impossibile, visto che è sempre stato al centro delle polemiche, degli scandali e di frequentazioni alquanto controverse, che non sono mai sfociate in una storia d’amore da vivere fuori dallo studio.

Armando Incarnato ha lasciato Uomini e Donne? I rumors

Da qualche puntata, però, Armando non è più presente tra i cavalieri del parterre maschile di Uomini e Donne. Ieri è anche stato nominato dalla dama Angela, ma la De Filippi ha chiesto di tenerlo fuori dalle discussioni in quanto non presente. Cos’è successo? Sul profilo Instagram dell’uomo tutto tace. Armando Incarnato non pubblica nulla e non risponde alle domande sempre più insistenti dei follower e la cosa appare quanto meno strana.

Tante sono le ipotesi e le domande fatte dai fan. “Armando Si è preso il Covid ed è costretto a casa? Oppure, come vorrebbero alcune indiscrezioni, ha lasciato il programma di sua spontanea volontà? Alcuni haters infine si augurano che sia stato messo alla porta dagli stessi autori, che magari erano stufi delle sue continue intemperanze. Fatto sta che il cavaliere è ormai assente da parecchio, e come si sa dalla storia di Uomini e Donne, chi non è presente in studio per più di due/tre puntate, difficilmente tornerà.

Ma grazie a una indiscrezione fondata, molto vicina al cavaliere napoletano possiamo forse fare luce sul mistero. A quanto pare Armando starebbe partecipando alla realizzazione di un film o una fiction sky. Ma si fanno sempre più insistenti le voci che lo vedono come protagonista insieme a Giorgio Manetti e Sossio Aruta di un film al cinema. Aruta e Manetti hanno infatti già annunciato che saranno nel cast del film “Uno strano weekend al mare” in uscita il prossimo natale. Per i due ex cavalieri del Trono Over una nuova esperienza che li porterà a recitare nel film di Marco Frosini e Alessandro Ingrà, le cui riprese sono iniziate da pochissimi giorni in Toscana.

Debutto al cinema per gli ex di U&D Sossio e Giorgio Manetti

I due ex cavalieri di Uomini e donne, Sossio Aruta e Giorgio Manetti, reciteranno insieme nel nuovo film diretto da Marco Frosini e Alessandro Ingrà, la cui uscita è prevista per la fine del 2021. Il titolo della pellicola è “Uno strano weekend al mare” e le riprese, appena iniziate, sono ambientate in Toscana, in particolare nella zona di Firenze, di Scandicci e in provincia di Livorno. Stando alle indiscrezioni, le riprese dovrebbero proseguire per tutto il mese di aprile nella zona di Firenze, per poi spostarsi a Vada nei primi giorni di maggio. Il nome di Armando non è stato fatto ma la coincidenza dell’inizio riprese e la sua scomparsa a Uomini e Donne, è molto sospetta.

Aruta e Manetti nel cast di ‘Uno Stefano weekend al mare’

Con Giorgio Manetti e Sossio Aruta ci sarebbe, quindi, anche Armando, Per lui non sarebbe la prima esperienza cinematografica e telefisiva. Ha infatti partecipato a Gomorra e ad altre serie con ruoli minori. Per i tre si prospetta dunque un debutto cinematografico proprio nel prossimo periodo natalizio. Stando ai rumor, “Uno strano weekend al mare” è una commedia con risvolti thriller, ricca di suspense ma anche di contenuti d’amore. Oltre a Sossio e Giorgio Manetti, nel cast figurano anche Alessandro Paci, Benedetta Rossi, Raissa Moretti, Sefora De Giorgi, Rebecca Goetke, Massimo Salvadori e Massimo Di Stefano. Vedremo se sarà ufficializzata a breve anche la presenza di Armando. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

