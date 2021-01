Scoop Uomini e Donne, Giovanna Abate è innamorata, Lui è un famosissimo di Ballando con le Stelle, Ecco come sono stati beccati

Giovanna Abate è tornata al centro dei gossip grazie a una presunta relazione con il modello Akash Kumar. La donna è conosciuta per essere stata prima corteggiatrice, poi tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Dopo essere stata la non scelta di Giulio Raselli, ex giocatore di basket piemontese, la redazione la scelse come tronista per la stagione 2019/2020. Un’edizione particolare, con la trasmissione bruscamente interrotta a causa del totale lock down imposto per combattere l’epidemia di Covid-19, che ha portato i vari tronisti a continuare le loro conoscenze in altro modo.

Giovanna Abate non si è arresa e ha ugualmente fatto la sua scelta, che è ricaduta su Sammy Hassan. La storia tra i due è durata pochissimo, solo un mese e 5 uscite. A chiudere la relazione è stato lo stesso corteggiatore, padre divorziato, che l’ha accusata di pretendere troppo in breve tempo e di non essere preso sentimentalmente da lei. Una grande delusione per la Abate, che al contrario lo ha accusato di aver fatto l’animatore solo per ottenere un po’ di visibilità, ma di non essere mai state realmente interessato a lei. Ma oggi sembra che l’ex tronista si sia ripresa. ( continua dopo la foto)

A scatenare la curiosità sono le continue fotografie che Giovanna Abate ha pubblicato insieme ad Akash Kumar, modello che ha partecipato anche a Ballando con le stesse di Milly Carlucci. Nato a Nuova Dehli nel 1991, Akash è figlio di un padre indiano e madre brasiliana, un mix perfetto che ha dato un risultato strabiliante. I genitori si sono conosciuti proprio in Italia, dove sua madre ha deciso di far ritorno dopo la separazione col marito. Il modello oggi vive a Verona, lavora a Milano ed è stato un caro amico di Andrea Damante, anche lui tronista di Uomini e Donne.

Secondo i pettegolezzi Giovanna Abate e Akash Kumar si sono incontrati durante Miss Italia, per non lasciarsi più. A lanciare la notizia Il Tempo, che ha scritto: “C’è una strana voce su Akash Kumar, il super modello (amatissimo in tutto il mondo) dagli occhi blu ghiacco. Sembra, da rumors, che sia spesso al telefono con Giovanna Abate di Uomini e Donne. Ed una fonte segreta ci dice che- dopo essersi conosciuti a Miss Italia – tra loro sia scoppiata una bella scintilla: amicizia, per adesso, nulla di più? Mistero. Non si sa altro, ma pare che ultimamente i due siano sempre più spesso in contatto”.

A intervenire sui rumors però, è stato lo stesso Akash Kumar, che ha pubblicato un post in cui è evidentemente infastidito per l’essere diventato oggetto di gossip. Ecco che ha scritto: “Mi sto un pò stancando di tutti questi gossip fake che stanno uscendo su di me. Non ho bisogno di notorietà. Vivo nella mia semplice dimora e sto da Dio. Non ho bisogno di apparire e di diventare super famoso nel mondo del trash perché vengo da un curriculum abbastanza importante”. Che abbia voluto smentire la notizia di una storia d’amore con Giovanna Abate e quindi tra i due ci sia solo un’amicizia? Staremo a vedere.

Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM