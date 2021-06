scoperta-da-brividi-ai-caraibi.-trovati-venti-corpi-senza-vita:-ci-sono-dei-bambini

Una tragedia incredibile che sta facendo sorgere svariate domande riguardo alla causa della morte di numerose persone.

Isole Turks e Caicos (foto dal Web)

Secondo quanto riportato dalle ultime notizie, una terribile tragedia si è abbattuta sui Caraibi e, per la precisione, al largo delle Isole Turks e Caicos. Ancora non si sanno con esattezza quali siano state le ragioni di ciò che è accaduto nelle ultime ore.

Al momento, gli investigatori non hanno ancora le risposte necessarie per rispondere a svariati punti interrogativi riguardo alla vicenda. Quello che si sa, però, è che sopra a un’imbarcazione sono state trovate senza vita ben venti persone, tra cui anche due bambini.

Un dramma che lascia certamente perplessi. Inoltre, non si può ancora dare nemmeno un nome e una nazionalità ai corpi che sono rimasti coinvolti. I pescatori della zona, quando giovedì scorso hanno avvistato la barca, si sono subito allertati e hanno chiamato immediatamente la polizia.

Così, le forze dell’ordine, intervenuti sul posto, hanno fatto rimorchiare la nave. Per ora, perciò, non si conosce la causa, ma chi di dovere si sta prodigando per risolvere questo arcano.

Comunque sia, nonostante la bellezza sconfinata del luogo, Turks e Caicos per gli haitiani non è un posto sicuramente facile in cui vivere. Spesso i locali, infatti, devono fronteggiare situazioni di grande povertà e fare i conti con i trafficanti di essere umani.

Proprio l’anno scorso, peraltro, un cittadino canadese originario dello Sri Lanka si è dichiarato colpevole di sfruttamento di migranti, reato per il quale è stato condannato a quattordici mesi di carcere.

Alcune ipotesi degli investigatori circa la faccenda

Il commissario di polizia Trevor Botting, incaricato per dare una spiegazione a questo incredibile giallo, ha affermato che molto probabilmente la barca incriminata sembrava essere provenuta da fuori dei Caraibi. Per di più, pare proprio che l’originaria destinazione non fossero le isole Turks e Caios.

Barca di migranti (foto dal Web)

Tuttavia, nonostante l’alto numero delle vittime, gli investigatori, in cerca di prove, starebbero scartando l’ipotesi di un vero e proprio omicidio. Pochi giorni fa, d’altra parte, la polizia ha dichiarato di aver avvistato una nave che trasportava dei migranti.

L’imbarcazione, con all’interno quarantatrè persone, compreso un minorenne, potrebbe essere riconducibile proprio a quella che ha causato la morte delle venti persone.

In particolar modo, quindi, la nave di migranti potrebbe aver tentato una traversata che però si è conclusa in tragedia.